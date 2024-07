Lecture Zen Résumer l'article

Les beaux jours sont là ; les vacances approchent… attention aux maladresses ! C’est un grand classique estival : on s’approche plein de confiance des vagues, smartphone en main, quand l’appareil nous échappe et se retrouve balloté par les vagues.

C’est certain, comme tous les appareils high tech, les smartphones ne sont pas vraiment copains avec l’eau. Mais, nous allons le voir, une action rapide peut sauver votre précieux téléphone. Et, promis, il ne sera pas question de se ruer à la supérette pour acheter du riz et tenter une manœuvre un tantinet désespérée. Mais cela aura le mérite d’éviter que cela vous gâche les vacances.

Pourquoi l’eau est l’ennemie des smartphones ?

Commençons par un point rapide sur les risques. Si votre smartphone ne profite d’aucune forme de certification d’étanchéité (IP65, IP67 et IP68 pour les indices plus courants), alors il est fort probable que son constructeur n’a placé aucun joint d’étanchéité dans le châssis de son téléphone. Cela le rend donc particulièrement exposé à l’intrusion de corps étrangers. L’eau, bien sûr, mais également de la poussière, du sable, de la sciure, etc.

Le danger, on s’en doute, est un dysfonctionnement potentiellement fatal de l’appareil. Lorsque l’eau parvient à se frayer un chemin jusqu’aux composants électroniques d’un smartphone, le plus grand risque est le court-circuit. Un danger qui risque d’endommager, voire de détruire, une ou plusieurs pièces majeures du téléphone.

Un smartphone résistant à l’eau avec la norme IP68 // Source : Motorola

Plus pernicieuse, la corrosion peut aussi s’inviter à la fête, mais se manifestera sur un temps plus long. Aussi, même si un téléphone ne rend pas immédiatement l’âme après avoir été trempé, l’eau apporte avec elle des ions qui peuvent accélérer la corrosion des éléments internes.

Lorsque l’eau s’infiltre dans le châssis, la batterie peut aussi subir un gonflement qui augmente considérablement les risques d’explosion de ce composant.

Bref, vous l’aurez compris : l’eau doit être tenue loin, très loin, de votre smartphone. Mais un accident est vite arrivé, alors étudions les bonnes pratiques pour réagir rapidement en cas de chute.

Pour aller plus loin 6 conseils pour recharger (vraiment) efficacement son smartphone

Comment sauver un smartphone qui a pris l’eau ?

Nous y sommes. Votre smartphone a malencontreusement glissé et se retrouve immergé. Pas de panique !

Avant toute chose, précisons que les smartphones certifiés IP67 ou IP68 (la plupart des téléphones de milieu / haut de gamme le sont) sont conçus pour résister à une immersion dans l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes sans subir aucun dysfonctionnement. Cela étant dit, ce n’est jamais une mauvaise idée de mener à bien les étapes suivantes pour réduire les risques.

Rallumer et faire remarcher un téléphone qui est tombé à l’eau : comment faire ?

La première étape est la plus évidente : sortez immédiatement le smartphone de l’eau. S’il est protégé par une coque, retirez-la pour améliorer la circulation de l’air ;

S’il s’agit d’eau salée, rincez le smartphone à l’eau claire (faites-nous confiance) ;

Éteignez immédiatement le téléphone afin de ne pas solliciter les composants ;

Retirez la carte SIM et/ou la carte SD afin d’éviter que ces composants ne s’abîment ;

Essuyez le smartphone à l’aide d’un chiffon doux pour retirer l’excès d’eau ;

Placez l’appareil dans un récipient rempli de billes de silice (les petits sachets blancs que l’on trouve notamment dans les boîtes à chaussures). Celles-ci vont aider à l’absorption de l’humidité et accélérer le processus.

Si vous n’en avez pas, ne vous embêtez pas avec du riz. Il a été maintes fois prouvé que la propriété d’absorption du riz est pour ainsi dire insignifiante pour faire une vraie différence avec un simple séchage à l’air libre.

Non, ça ne fonctionne pas vraiment.// Source : Capture d’écran YouTube

Ensuite ? Ensuite, on attend. L’idéal étant d’attendre entre 24h et 48h avant de rallumer le smartphone. En effet, l’eau a pu s’infiltrer dans des recoins que seul le temps (ou des outils très spécifiques de réparateurs spécialisés) peut sécher.

Ne plus voir cette pub

En clair : patientez le plus longtemps possible avant de rallumer votre smartphone. Si vous n’êtes pas sûr de vous, le plus prudent est peut-être de vous rapprocher d’une boutique spécialisée et de demander de l’aide à un expert. Un employé pourra ouvrir le téléphone et vérifier qu’aucune trace d’humidité ne subsiste, voire aider au séchage de ses entrailles.

Une fois le smartphone rallumé, utilisez-le normalement et prêtez attention aux différentes fonctionnalités du smartphone afin de repérer d’éventuels dysfonctionnements. Le cas échéant, un passage en boutique paraît inévitable.

Pour aller plus loin Pourquoi faudrait-il éteindre son smartphone pendant 5 min chaque nuit ?

Portable qui tombe à l’eau : ce qu’il ne faut surtout pas faire

Au risque de vous décevoir, le temps est donc votre meilleur allié après une chute de smartphone dans du liquide. Cependant, là où il existe de bonnes pratiques, il y a aussi des choses à éviter absolument. Les voici :

Ne surtout pas mettre son téléphone à charger. Même si le smartphone avait peu de batterie au moment de sa chute, éteignez-le immédiatement et ne le rebranchez que 48h plus tard, lorsque vous tenterez de le rallumer ;

Ne pas tenter d’ouvrir soi-même le smartphone. Le châssis des modèles d’aujourd’hui est conçu de manière à nécessiter des outils très particuliers pour pouvoir être ouvert, et vous risqueriez d’endommager les composants ou l’écran du téléphone ;

Ne pas secouer le smartphone. Il est tentant de remuer le téléphone pour tenter d’en dégager l’eau. C’est une très mauvaise idée, dans le sens où cela peut faire pire que mieux et aider l’eau à se propager à l’intérieur. Dans le même ordre d’idée, ne pas souffler dans les ports du téléphone ;

Ne pas sécher le smartphone au sèche-cheveux. La chaleur dégagée par ces appareils peut endommager les composants. On l’a dit : la solution des billes de silice est à privilégier. Faute de mieux, la patience reste votre meilleure alliée.

Une coque de protection peut-elle aider à réduire les risques ?

Personne n’est à l’abri d’une maladresse qui plonge son appareil fétiche tout droit dans l’eau, tout comme il est déjà arrivé à tout le monde de le voir s’étaler sur le sol. C’est notamment pour cette raison que l’utilisation d’une coque de protection pour smartphone est si importante. En réduisant les chocs, on prévient les risques d’endommagement. Mais existe-t-il des coques conçues pour résister à une immersion ?

D’une certaine façon, oui. D’abord, en cela que toute coque ajoute une « couche » de protection autour du smartphone, et donc contribue à contenir l’arrivée de l’eau jusqu’aux composants.

Une coque peut aider une petite aide et limiter les dégâts à la suite d’une immersion. // Source : Yanki01

Ajoutons qu’un smartphone dont l’écran, ou le châssis, a déjà été endommagé a plus de risques d’être rendu inutilisable en cas d’immersion. L’un dans l’autre, une coque de qualité permet donc d’allonger la durée de vie potentielle d’un smartphone.

Très à la mode ces dernières années, les coques à lanière à porter autour du cou permettent aussi d’éviter de faire tomber son smartphone. Enfin, on trouve aussi certains modèles très particuliers, certifiés IP67 ou IP68, qui opèrent comme un véritable caisson d’étanchéité et réduisent drastiquement les risques… au risque de nuire au style de votre smartphone.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+