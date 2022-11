Les promotions Black Friday continuent ! Numerama vous accompagne en 2022, comme tous les ans, dans les catalogues de bons plans pour ne garder que ce qui mérite vraiment d’être considéré : on ne conseille ici que le top des offres et on vous les présente en respectant vos exigences — de bons produits durables aux bons prix. Le tout, chez des e-commerçants de confiance.

Le Black Friday est lancé par une traditionnelle semaine de promotions et de bons plans, par tous les e-commerçants français ou opérant en France : Amazon, Boulanger, Fnac ou encore Darty font partie de la fête. Cette période s’annonce riche cette année, avec des produits réellement intéressants, vendus à des prix cassés. On pense à des accessoires, des consoles, des casques audio, des écrans gaming, de l’électroménager ou des produits Apple de dernière génération.

Comme tous les ans, nous avons fait une grande sélection d’offres tech qui méritent votre argent : elles ont été recommandées par la rédaction ou dans nos guides et tests et ce sont des produits que nous recommanderions même sans promotion.

Nos confrères de Frandroid maintiennent un live avec toutes les offres de la période.

Razer Laptop : 849 € au lieu de 1 899 €

Razer sait faire exactement ce qu’on n’aime pas trop : d’excellents produits, à des prix démesurés. C’est pile le genre d’offres qu’on met en avant pour le Black Friday avec plaisir, vu qu’elles font vraiment tomber les prix des produits concernés. Le Razer Laptop équipe un écran 13 pouces, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et un processeur Core i7 cadencé à 2,8 Ghz. La vision de Razer de la bureautique avancée, sur le terrain des MacBook Air.

Est-ce un bon prix ? Quand Razer demandait 1 900 €, c’était abusé. À moins de 900 €, c’est une très bonne machine sous Windows.

Vélo Cowboy 3 à 1 190 € au lieu de 2 190 €

Cowboy 3 // Source : Numerama

Le Cowboy 3 est un bon vélo urbain un peu cher en temps normal. La marque belge déstocke son modèle pour laisser la place au Cowboy 4 et la promotion est radicale : si vous pouvez attendre jusqu’en avril la livraison, vous aurez le vélo à 1 190 € avant les aides de l’État ou de votre région. Un tarif imbattable pour un vélo déjà très bon. Tous les détails dans cet article.

Est-ce un bon prix ? Le meilleur du Black Friday 2022 à date, oui.

La fibre Orange à 19 € pendant un an

La fibre Orange

Orange lance une offre promotionnelle à 19 € pour son offre fibre musclée. Pendant un an, le prix reste à 19 € et passera ensuite à 41 €. Vous n’êtes pas engagés plus de 12 mois sur cette offre et vous pourrez donc changer dès qu’elle sera sur le point d’expirer (par exemple en passant chez Sosh : vous n’aurez m

ême pas à changer de box). L’offre est disponible jusqu’au 30 novembre.

Est-ce un bon prix ? La meilleure fibre de France à 19 €, c’est bien. Pensez à changer d’offre quand le prix doublera.

Logitech MX Master 2S : 48 € au lieu de 109 € (Amazon)

Logitech MX Master 2S

La Logitech MX Master 2S est la souris qui équipe toute notre rédaction. On l’adore pour son ergonomie légendaire, ses boutons sous le pouce et sa molette jouissive à l’usage. Bref, un must-have qui peut même convenir aux joueurs et joueuses cherchant à s’éloigner du bling bling des produits gaming.

Est-ce un vrai bon prix ? Ces derniers mois, on l’a vue autour de 60 € minimum. Donc à 48 €, c’est une affaire en or : foncez.

Si la MX Master 2S n’est pas à votre goût, nous avons écrit un guide complet sur les meilleures souris du Black Friday.

Anker PowerPort+ à 32 € au lieu de 41 € (Amazon)

Anker PowerPort+

Oh la bonne prise ! Anker fait de très bons adaptateurs secteur et une grande partie de leur gamme est en promotion pour le Black Friday. Celui que nous vous proposons est à la fois capable de sortir du courant sur de l’USB-A et de l’USB-C. Il peut charger jusqu’à 60W, ce qui sera largement suffisant pour vos smartphones et conviendra également à des appareils demandant plus de puissance, comme les ordinateurs.

Est-ce un bon prix ? Hors Marketplace, sa courbe de prix est stationnaire. Grappiller quelques euros sur un accessoire pareil est donc une bonne opportunité de s’équiper.

Facebook Portal : 30 € au lieu de beaucoup trop

Facebook Portal au Black Friday

Facebook a tué son Portal. L’entreprise ne proposera plus d’évolution et a mis la gamme au placard. Dès lors, les magasins déstockent l’objet à bas prix. À quoi sert-il ? Imaginez-le comme un outil de visioconférence familial. C’est un ensemble caméra et micro qui se fixe à votre téléviseur et vous permet de faire des appels en visio à vos contacts. Il fonctionne avec Facebook Messenger, mais aussi avec Zoom et WhatsApp.

Est-ce un bon prix ? À 30 €, vous ne prenez pas de risque pour cet objet unique en son genre. À installer chez vos grands-parents ?

Xiaomi Mi 27 pouces : 299 € au lieu de 499 € (Fnac)

Xiaomi Mi 27

En Europe, Xiaomi est connu pour ses smartphones et ses trottinettes électriques. Mais le constructeur chinois a un pied dans chaque branche du hardware et côté écrans, il se positionne plutôt bien. L’écran Mi de 27 pouces, dalle IPS QHD, se démarque par son design bord à bord élégant : il se fond dans n’importe quel environnement et laisse toute la place au contenu. C’est un bon moniteur pour toutes les tâches bureautiques (la Fnac le présente comme un écran gaming, ce qui est un peu léger par rapport aux vrais écrans taillés pour le jeu vidéo).

Est-ce un bon prix ? On le voit souvent entre 320 et 400 €. À 299 €, c’est un prix plus qu’honnête pour s’équiper.

Nothing Phone (1) : 399 € au lieu de 469 € (Amazon)

Le Nothing Phone (1) n’est clairement pas la révolution du smartphone annoncée par son fantasque créateur, mais il n’en demeure pas moins un très bon smartphone Android avec un design unique. Ses diodes à l’arrière vous démarqueront sans nul doute de vos potes et vous profiterez d’un smartphone milieu de gamme capable de faire tourner 99 % des applications Android sans le moindre problème (lire notre test).

Est-ce un bon prix ? On a déjà vu le Nothing Phone (1) à 392 €. À 399 €, c’est ainsi l’un des prix les plus bas constatés pour ce smartphone qui se vend habituellement à 469 €.

MacBook Air M2 : 1 299 € au lieu de 1 499 € (Amazon)

Le MacBook Air M2 est l’excellente surprise du cru 2022 d’Apple. L’ordinateur portable, dans un tout nouveau format, est toujours aussi polyvalent et plaisant à utiliser — on se demande même dans notre test, cette année, quel est l’intérêt d’acheter un MacBook Pro entrée de gamme quand on voit les performances de ce MacBook Air. Comme tous les produits Apple, il a augmenté de prix cette année et c’est donc un produit que nous vous encourageons à surveiller en période de promotions. Nous sommes donc ravis qu’il soit proposé à un prix plus honnête et plus proche de la philosophie MacBook Air pendant la Black Friday Week.

Est-ce un bon prix ? Oui, c’est la première fois qu’on le voit passer sous la barre des 1 300 €.

MacBook Air M1 : 999 € au lieu de 1 199 € (Fnac)

Le MacBook Air M1 était la star de 2020 et c’est toujours l’ordinateur portable que nous choisissons pour nos équipes en 2022. On ne va pas se mentir : il est toujours surpuissant pour 99 % des tâches de bureautique et bureautique avancée dont vous pourriez avoir besoin. C’est en plus un MacBook qui peut vous tenir une journée complète sans avoir à charger. Avec la montée des prix du matériel Apple, trouver une machine comme celle-là à 999 € est une aubaine.

Est-ce un bon prix ? Dans le contexte actuel, et même s’il a 2 ans, carrément.

Dyson V11 : 499 € au lieu de 549 € (Darty)

Dyson V11

Le Dyson V11 est l’un des derniers-nés de l’entreprise britannique d’aspirateurs balais surpuissants. Il ne possède pas le LASER du V12, mais fait tout aussi bien sinon : 60 minutes d’autonomie, adaptation automatique de l’aspiration, etc. On se retrouve avec un aspirateur balais haut de gamme qui, en plus, possède un excellent SAV en cas de pépin.

Est-ce un bon prix ? On le voit plutôt entre 500 et 600 €. Donc à 499 €, c’est nickel.

Micro Yeti pour streaming : 98 € au lieu de 139 € (Amazon)

Le Yeti Blue

Le micro Yeti Blue est la meilleure manière d’améliorer la qualité vocale d’une diffusion en streaming à bas prix. Moins cher, vous aurez des concurrents qui ne valent pas trop le coût. Plus cher, cela ne sert pas à grand chose si le streaming n’est pas votre activité principale. En plus, le Yeti Blue peut s’utiliser sans mal comme micro pour podcast et peut même s’utiliser sur une PS5 afin de rendre votre voix plus suave quand vous insultez vos ennemis in game. Le kit est vendu avec un filtre anti-pop, essentiel pour masquer certains sons involontaires.

Est-ce un bon prix ? Ce pack est tombé à 118 € il y a quelques mois : c’est son meilleur prix à 98 €.

iPhone 13 : 849 € au lieu de 909 € (Amazon)

L’iPhone 13 en promo

L’iPhone 13 est l’iPhone milieu de gamme que nous recommandons en 2022. L’iPhone 14 n’a pas réussi à nous convaincre et son prix est démentiel pour le peu d’évolutions techniques. Dès lors, se rabattre sur le modèle de 2021 est une excellente idée : vous profitez d’un appareil photo de qualité, de la 5G, de Face ID et d’un smartphone déjà surpuissant, partageant son processeur avec l’iPhone 14. Bref, c’est le choix raisonnable de 2022.

Est-ce un bon prix ? Oui, les iPhone ayant été augmentés cette année, il est difficile de les trouver autour de 800 € pour les modèles les plus recommandés.

Xbox Series S : 229 € eu lieu de 299 € (Amazon, Fnac)

Offre Black Friday : Xbox Series S

La petite console de Microsoft, moins puissante mais moins encombrante que la Xbox Series X, est aussi moins chère pendant la Black Friday Week. Et même dans son petit format, adapté à un usage sans lecteur de disque, elle est capable d’afficher des jeux en 4K ou à 120 images par seconde — et, évidemment, profiter des dernières exclusivités propulsées par Microsoft et ses partenaires.

Est-ce un bon prix ? Nous l’avons récemment vue tomber autour de 269 € : à 229 €, c’est un vrai prix fêtes de fin d’année pour qui souhaiterait s’équiper ou offrir une bonne console à Noël.

iPhone 12 mini : 639 € au lieu de 739 € (Amazon)

L’iPhone 12 mini

L’iPhone 12 mini a deux ans, mais c’est encore un excellent smartphone. Et alors qu’Apple a augmenté tous les prix de son catalogue et supprimé la version mini de sa gamme 14, le petit smartphone bradé au Black Friday est une aubaine pour s’équiper en cette fin d’année. C’était un 10/10 dans notre test de 2020.

Est-ce un vrai bon prix ? On le trouve régulièrement entre 689 et 739 €. La baisse n’est donc pas énorme, mais c’est un des meilleurs prix possibles pour un produit neuf. Un vendeur tiers sur Rakuten le propose même à 550 €.

Carte cadeau PlayStation : 76 € au lieu de 90 € (Amazon)

Offre Black Friday : Carte cadeau PlayStation Store

C’est littéralement de l’argent gratuit : vous payez 76 € une carte qui vaut 90 € et vous permet d’acheter des jeux ou un abonnement dans l’univers PlayStation. De quoi craquer pour le dernier God of War à un meilleur prix.

Est-ce vraiment un bon prix ? Si on vous donne un billet de 10 euros contre quatre pièces de 2 euros, ce sera un bon prix. Là c’est pareil.

JBL Flip 5 : 89 € au lieu de 99 € (Amazon)

La JBL Flip 5

JBL fait aujourd’hui les enceintes nomades de référence. La Flip 5 est robuste, waterproof et puissante. C’est pile la bonne solution pour partir avec vous en road trip et continuer à profiter de votre musique préférée. Elle possède une autonomie de 12h sur batterie, ce qui peut être un avantage si vous partez loin de la civilisation.

Est-ce un bon prix ? Elle est à 10 € de moins que son dernier prix constaté, mais elle est normalement vendue plus de 100 €. Quoi qu’il arrive, c’est donc une bonne offre.

Alternative : la Sonos Roam est à 149 € au lieu de 199 € sur Fnac.com, soit une bonne réduction pour une enceinte haut de gamme.

Netatmo caméra de surveillance : 119 € au lieu de 199 € (Amazon)

La caméra Netatmo

La caméra d’intérieur Netatmo est une bonne caméra de surveillance compatible HomeKit, Alexa et Assistant Google. Elle vous donne des alertes intrusion en direct et est capable de reconnaître les visages que vous avez enregistrés. Mieux, pour votre vie privée, le flux vidéo est enregistré sur une carte SD à l’intérieur de la caméra et non sur un cloud. Cela fait également de la caméra Netatmo une caméra sans abonnement.

Est-ce un bon prix ? Oui par rapport à son prix normal et à différentes promotions. Cela dit, elle a déjà été vue à 99 € sur Amazon.

Sony WH-1000 XM5 : 329 € au lieu de 387 € (Amazon, Darty)

Le Sony WH-1000 XM5 est le casque à réduction de bruit active de référence de la marque japonaise. Il se mesure au casque QC 45 de Bose ou aux AirPods Max d’Apple et surpasse assez souvent ses compétiteurs. En plus, il a le mérite d’être élégant et confortable à porter.

Est-ce un bon prix ? C’est un casque souvent vendu plus de 400 €. 329 € est le meilleur prix jamais atteint pour un tel produit. Notez que Darty propose la même offre.

Google Nest Wifi : 59 € au lieu de 159 € (Fnac)

Google Nest Wifi

Le Google Nest Wifi est, grosso-modo, le routeur pour les nuls. Un outil efficace pour mailler un appartement avec un bon réseau Wi-Fi, simple à configurer, mais sans entrer dans trop de détails techniques. Il ne conviendra pas aux experts, mais sera bien plus efficace que les prises Wi-Fi et autres dongles extenseurs de portée. Attention, le Nest Wifi n’est pas Wi-Fi 6.

Est-ce un bon prix ? Plutôt. Même s’il coûte cher, on le trouve souvent autour de 70 €. On est à 10 € de moins pendant cette période.

Logitech MX Anywhere 2S : 29 € au lieu de 57 € (Amazon)

La Logitech MX Anywhere 2S

La même qu’au-dessus, mais pour un usage mobile. C’est une petite souris de voyage en tout point excellente, qui accompagnera au mieux vos trajets en train et vos moments de télétravail dans des cafés peu confortables. C’est, comme sa grande sœur, l’une de nos souris préférées à la rédaction.

Est-ce un bon prix ? On ne l’a pas vue à moins de 42 € ces derniers mois, donc à 29 €, c’est vraiment top. Foncez.

Sonos Arc : 789 € au lieu de 899 € (Amazon)

La Sonos Arc

Ne cherchez pas plus loin : la Sonos Arc est la meilleure barre de son du marché. Si vous n’avez pas la place ou l’envie de vous embêter avec un système Home Cinema complet, la solution de Sonos est votre meilleure option pour avoir un son décent qui sort depuis votre téléviseur. Problème : elle coûte très cher en temps normal. Solution : elle coûte moins cher pendant la Black Friday Week.

Est-ce un bon prix ? On la suit en permanence et elle baisse rarement de prix. Boulanger la propose un brin plus cher à 799 €, mais c’est déjà une bonne promo.

Dyson V10 : 379 € au lieu de 429 € (Boulanger)

Le Dyson V10

On adore les aspirateurs Dyson (c’est à peu près tout ce que l’entreprise sait faire de bon), mais c’est assez clair qu’ils sont très onéreux en temps normal. On recommande d’ailleurs d’attendre une période de promotion pour s’équiper. Un conseil qui tombe à pic, puisque l’un des modèles les plus haut de gamme, le V10, est en promotion pour la Black Friday Week. C’est un aspirateur-balais puissant qui peut tourner pendant 60 minutes, soit le temps de faire une belle surface de ménage. C’est son principal avantage par rapport aux versions précédentes (V8), qui ne tiennent qu’une trentaine de minutes.

Est-ce un bon prix ? Une promo Dyson n’est jamais une immense remise, donc une petite remise est toujours chouette. C’est un des meilleurs prix constatés pour ce modèle en tout cas.

Roomba i3+ : 329 € au lieu de 430 € (Amazon)

Un aspirateur robot Roomba i3+, c’est oui

L’humanité doit plus à iRobot qu’à Boston Dynamics : les aspirateurs autonomes valent mieux que des chiens robots. Parole de flemmard. Le Roomba est encore plus adapté à la flemme quand il est associé à un système autovideur comme sur le i3+. Franchement, l’aspirateur robot est le genre de produit où on se demande pourquoi on s’est refusé ce luxe tant de temps une fois qu’on l’a acheté et les Roomba sont excellents.

Est-ce un vrai bon prix ? Carrément ! L’historique de prix que nous constatons ne le fait jamais baisser sous les 400 € en produit neuf. À 329 €, c’est une affaire.

Logitech StreamCam : 86 € au lieu de 159 € (Amazon)

La Logitech StreamCam

Vous voulez vous lancer dans le streaming ? La StreamCam de Logitech est votre meilleure porte d’entrée pour avoir une image nette de vous en 1080p. C’est celle que nous utilisons également sur nos ordinateurs de bureau qui n’ont pas de webcam. Et autant vous dire qu’on l’adore.

Est-ce un vrai bon prix ? Elle a été vue autour de 80 € ces derniers mois. 86 €, c’est pas le meilleur prix, mais c’est un prix honnête.

Withings Body+ : 69 € au lieu de 99 € (Darty)

Withings Body+ au Black Friday

Withings est le champion français de la santé connectée et ses produits sont de très bonne qualité. La balance Withings Body+ est l’un de nos préférés : elle permet de suivre son poids avec précision, mais aussi de connaître les courbes précises de différents paramètres, comme la masse musculaire, les graisses ou l’eau. Bref, autant de paramètres qui permettent d’atteindre des objectifs de poids ou de masse.

Est-ce un vrai bon prix ? 69 €, c’est le prix soldé habituel ces derniers mois. Ni un excellent prix, ni un mauvais prix : un juste prix.

Echo Dot 5 à 24 € au lieu de 59 € (Amazon)

L’Echo Dot 5

L’Echo Dot d’Amazon, de cinquième génération, est l’une des petites enceintes connectées mise à jour en 2022. Elle peut devenir le cœur de votre maison connectée tout en étant plutôt agnostique côté système d’exploitation mobile : elle n’est ni éditée par Google, ni par Apple et fonctionne donc un peu partout.

Est-ce un vrai bon prix ? Elle n’avait pas encore baissé de prix depuis sa sortie, c’est donc sa première promotion.

