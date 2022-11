[Deal du Jour] La Fnac propose un pack Nintendo Switch avec la console, le jeu Mario Kart 8 Deluxe en version dématérialisée et trois mois d’abonnement au service Online. Ce pack, à moins de 270 €, est l’occasion de prendre la console avec l’un de ses meilleurs jeux, et d’y tester les nouveaux circuits grâce au Online offert.

C’est quoi, cette promotion sur la console de Nintendo ?

La Switch est vendue généralement entre 269 € et 280 € sur la plupart des sites marchands, tandis que Mario Kart 8 Deluxe est vendu 59,99 € sur l’eShop de Nintendo et trouvable au prix de 44,49 € dans beaucoup d’enseignes. Ce pack proposé par la Fnac réunit la console et le jeu au prix de 269,99 €. À cela s’ajoute trois mois d’abonnement au service Nintendo Switch Online. Ce pack vous fait donc faire au total presque 60 € d’économies.

Qu’y a-t-il exactement, dans ce pack ?

Ce pack contient tout d’abord la Switch classique, sortie en 2017, et une paire de Joy-Con rouge et bleu. Si vous n’êtes pas familier avec le monde des consoles, sachez que la Nintendo Switch possède la particularité de pouvoir être utilisée en nomade, c’est-à-dire comme une console portable, mais aussi comme une console de salon, en mode docké. Pour ce faire, elle se compose d’un dock, pour la brancher sur votre téléviseur et en profiter, tranquillement installé sur votre canapé. Les Joy-Con sont détachables de la console et font office de manettes sans fil. En mode nomade, il suffit de clipser les Joy-Con à la console et de l’enlever de son dock pour y jouer où bon vous semble.

Depuis sa sortie, Nintendo a commercialisé deux nouveaux modèles de Switch. La Switch Lite qui est exclusivement portable, et la version OLED, qui possède un meilleur écran. Malgré tout, le modèle classique (ici modèle de 2019 légèrement amélioré) est toujours une valeur sûre, bien installé dans le cœur des joueuses et joueurs. Son écran tactile de 6,2 pouces avec une définition 720p de 1 280 x 720 pixels n’est certes pas au niveau de l’OLED mais fait un travail honnête. À l’intérieur, la Switch classique profite du même processeur TEGRA X1+ que la version OLED, 32 Go de stockage et six heures d’autonomie.

Mario Kart 8 Deluxe // Source : Nintendo

Ce pack Fnac est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire si vous souhaitez acheter une Switch. En dehors de la version Lite destinée à un public qui cherche uniquement une console portable, la Switch classique remplie très bien son rôle de console hybride.

Le pack comprend aussi le jeu Mario Kart 8 Deluxe. Jeu de courses culte par excellence, cette version Switch est jouable à plusieurs et garantit de nombreuses heures de jeu en famille ou entre amis. Pour les plus jeunes joueurs, un mode Assisté est disponible et les aidera à parcourir les 48 circuits que compte le jeu. De plus, Nintendo distille de nouveaux circuits via un pass de circuits additionnels, pour un total de presque 100 courses d’ici la fin de l’année 2023.

Ce pack ajoute aussi une carte avec un code qui donne droit à trois mois gratuits au service Online de Nintendo. Une excellente occasion de tester les nouveaux circuits de Mario Kart 8 Deluxe, disponibles gratuitement si vous jouez en ligne et ce même sans le pass de circuits additionnels. L’abonnement vous donne aussi accès à un catalogue de jeux rétro NES et Super Nintendo. Pour les rétro gamers et gameuses ou pour faire découvrir des classiques à vos enfants, ces consoles virtuelles sont une mine d’or.

