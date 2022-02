Il y aura une manière de jouer gratuitement aux nouveaux circuits de Mario Kart 8 Deluxe

Les futurs circuits intégrés à Mario Kart 8 Deluxe pourront être parcourus sans rien payer. Une excellente nouvelle.

À l’occasion de son premier Direct de l’année 2022, Nintendo a officialisé un Pass circuits additionnels pour Mario Kart 8 Deluxe — soit une grosse extension qui ajoutera pas moins de 48 circuits (jusqu’en 2023). Bonne nouvelle : il ne sera pas obligatoire de payer pour en profiter, a repéré Gamekult le 15 février. La page officielle dédiée au contenu comporte en effet quelques astérisques qui confirment cette « gratuité ».

Il y aura donc deux manières de découvrir ces environnements inédits de Mario Kart 8 Deluxe avant, éventuellement, de craquer. Grâce aux parties régionales et mondiales en ligne, le mode de sélection « Aléatoire » pourra faire apparaître l’un des nouveaux circuits. On pourra aussi en profiter via des courses entre amis (local ou en ligne), à partir du moment où l’un d’eux est propriétaire du DLC (ou est abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel).

Quelques détails sur le DLC de Mario Kart 8 Deluxe // Source : Nintendo

Les circuits à venir de Mario Kart 8 Deluxe jouables gratuitement, mais…

Pour profiter des 48 pistes héritées des anciens opus dans les meilleures conditions et comme bon vous semble, il faudra quand même payer les 24,99 € demandés ou souscrire au Pack additionnel du service Nintendo Switch Online. Le caractère gratuit promis par Nintendo dépend de certaines conditions qu’on ne peut pas toujours maîtriser.

À noter que Nintendo n’évoque pour le moment que la première vague, qui sera disponible à compter du 18 mars. Nul ne sait, pour l’heure, si les futurs circuits seront également concernés par cette volonté de ne mettre aucun fan de Mario Kart 8 Deluxe de côté. On rappelle que le jeu de course est la meilleure vente de la Nintendo Switch, avec plus de 43 millions de copies écoulées.

La première vague du DLC comprendra huit circuits répartis en deux coupes :

Promenade à Paris (Mario Kart Tour)

Circuit Toad (Mario Kart 7)

Montagne Choco (Mario Kart 64)

Supermarché Coco (Mario Kart Wii)

Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour)

Corniche Champignon (Mario Kart DS)

Jardin volant (Mario Kart: Super Circuit)

Dojo ninja (Mario Kart Tour)

Ces huit décors pourront apparaître dans les parties en ligne de manière aléatoire à compter du 22 mars, soit quatre jours après le lancement.