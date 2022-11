C’est le Black Friday ! Enfin, la Black Friday Week qui a quand même tous les aspects du Black Friday. Comme tous les ans, Numerama vous accompagne en 2022 dans le dédale des bons plans pour ne garder que ce qui mérite vraiment d’être considéré. Exit les faux prix barrés, les titres violemment racoleurs et les -80 % trop aguicheurs : on ne garde ici que le top des offres et on vous les présente en respectant vos exigences — de bons produits aux bons prix.

Le Black Friday est lancé par la traditionnelle Black Friday Week par tous les e-commerçants français ou opérant en France. Cette période de promotions s’annonce riche cette année, avec des produits réellement intéressants, vendus à des prix cassés. On pense à des accessoires, des casques audio ou des produits Apple de dernière génération. Comme tous les ans, nous avons fait une grande sélection d’offres qui méritent votre argent : elles ont été recommandées par la rédaction ou dans nos guides et tests.

Nos confrères de Frandroid maintiennent un live avec toutes les offres de la période.

iPhone 12 mini : 639 € au lieu de 739 €

L’iPhone 12 mini

L’iPhone 12 mini a deux ans, mais c’est encore un excellent smartphone. Et alors qu’Apple a augmenté tous les prix de son catalogue et supprimé la version mini de sa gamme 14, le petit smartphone bradé au Black Friday est une aubaine pour s’équiper en cette fin d’année. C’était un 10/10 dans notre test de 2020.

Est-ce un vrai bon prix ? On le trouve régulièrement entre 689 et 739 €. La baisse n’est donc pas énorme, mais c’est un des meilleurs prix possibles pour un produit neuf.

Logitech MX Master 2S : 43 € au lieu de 109 €

Logitech MX Master 2S

La Logitech MX Master 2S est la souris qui équipe toute notre rédaction. On l’adore pour son ergonomie légendaire, ses boutons sous le pouce et sa molette jouissive à l’usage. Bref, un must-have qui peut même convenir aux joueurs et joueuses cherchant à s’éloigner du bling bling des produits gaming.

Est-ce un vrai bon prix ? Ces derniers mois, on l’a vue autour de 60 € minimum. Donc à 43 €, c’est une affaire en or : foncez.

Logitech MX Anywhere 2S : 29 € au lieu de 57 €

La Logitech MX Anywhere 2S

La même qu’au-dessus, mais pour un usage mobile. C’est une petite souris de voyage en tout point excellente, qui accompagnera au mieux vos trajets en train et vos moments de télétravail dans des cafés peu confortables. C’est, comme sa grande sœur, l’une de nos souris préférées à la rédaction.

Est-ce un bon prix ? On ne l’a pas vue à moins de 42 € ces derniers mois, donc à 29 €, c’est vraiment top. Foncez.

Roomba i3+ : 329 € au lieu de 430 €

Un aspirateur robot Roomba i3+, c’est oui

L’humanité doit plus à iRobot qu’à Boston Dynamics : les aspirateurs autonomes valent mieux que des chiens robots. Parole de flemmard. Le Roomba est encore plus adapté à la flemme quand il est associé à un système autovideur comme sur le i3+. Franchement, l’aspirateur robot est le genre de produit où on se demande pourquoi on s’est refusé ce luxe tant de temps une fois qu’on l’a acheté et les Roomba sont excellents.

Est-ce un vrai bon prix ? Carrément ! L’historique de prix que nous constatons ne le fait jamais baisser sous les 400 € en produit neuf. À 329 €, c’est une affaire.

Pour aller plus loin Les meilleures offres jeux vidéo de la Black Friday Week sont dans cet article

Logitech StreamCam : 86 € au lieu de 159 €

La Logitech StreamCam

Vous voulez vous lancer dans le streaming ? La StreamCam de Logitech est votre meilleure porte d’entrée pour avoir une image nette de vous en 1080p. C’est celle que nous utilisons également sur nos ordinateurs de bureau qui n’ont pas de webcam. Et autant vous dire qu’on l’adore.

Est-ce un vrai bon prix ? Elle a été vue autour de 80 € ces derniers mois. 86 €, c’est pas le meilleur prix, mais c’est un prix honnête.

Withings Body+ : 69 € au lieu de 99 €

Withings Body+ au Black Friday

Withings est le champion français de la santé connectée et ses produits sont de très bonne qualité. La balance Withings Body+ est l’un de nos préférés : elle permet de suivre son poids avec précision, mais aussi de connaître les courbes précises de différents paramètres, comme la masse musculaire, les graisses ou l’eau. Bref, autant de paramètres qui permettent d’atteindre des objectifs de poids ou de masse.

Est-ce un vrai bon prix ? 69 €, c’est le prix soldé habituel ces derniers mois. Ni un excellent prix, ni un mauvais prix : un juste prix.

Casque Bose QC 45 : 199 € au lieu de 269 €

Casque Bose QC 45

Bose n’a pas que des amateurs ou des amatrices, mais si le son un poil métallique du constructeur vous plaît, c’est ce casque haut de gamme qu’il vous faut. Le Bose QC 45, digne successeur du QC 35, est un bon casque à réduction de bruit active, avec un arceau confortable et une compatibilité avec tous les smartphones du moment. On apprécie son style industriel qui n’en fait pas trop.

Est-ce un vrai bon prix ? On le trouve ordinairement autour de 269 €, 199 € est donc un bon prix pour ce bon casque.

Meta Quest 2 à 399 € au lieu de 449 €

Le Meta Quest 2

Il n’y a pas meilleur casque grand public aujourd’hui pour profiter de la réalité virtuelle dans de bonnes questions. Le Meta Quest 2 permet de jouer à tous les grands titres disponibles sur le marché et permet de profiter de ces jeux vidéo immersifs sans fil pendant un peu moins de deux heures. C’est un casque nous adorons chez Numerama et qui ne sera pas démodé de si tôt, vu les prix demandés pour profiter de la nouvelle génération.

Est-ce un vrai bon prix ? La réduction n’est pas énorme, mais le casque n’est pas souvent au rabais.

Echo Dot 5 à 24 € au lieu de 59 €

L’Echo Dot 5

L’Echo Dot d’Amazon, de cinquième génération, est l’une des petites enceintes connectées mise à jour en 2022. Elle peut devenir le cœur de votre maison connectée tout en étant plutôt agnostique côté système d’exploitation mobile : elle n’est ni éditée par Google, ni par Apple et fonctionne donc un peu partout.

Est-ce un vrai bon prix ? Elle n’avait pas encore baissé de prix depuis sa sortie, c’est donc sa première promotion.

Anker PowerPort+ à 32 € au lieu de 41 €

Anker PowerPort+

Oh la bonne prise ! Anker fait de très bons adaptateurs secteur et une grande partie de leur gamme est en promotion pour le Black Friday. Celui que nous vous proposons est à la fois capable de sortir du courant sur de l’USB-A et de l’USB-C. Il peut charger jusqu’à 60W, ce qui sera largement suffisant pour vos smartphones et conviendra également à des appareils demandant plus de puissance, comme les ordinateurs.

Est-ce un bon prix ? Hors Marketplace, sa courbe de prix est stationnaire. Grappiller quelques euros sur un accessoire pareil est donc une bonne opportunité de s’équiper.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.