Vous pouvez faire mieux avec vos SMS : programmer l’envoi d’un texto, faire un don à une association, signaler un spam… voilà quelques astuces à connaître.

Face aux applications de messagerie instantanée, comme WhatsApp, iMessage, Google Messages ou Facebook Messenger, les SMS sont fortement en perte de vitesse. Rien d’étonnant : les textos sont très limités, là où les échanges via les applis peuvent puissamment être enrichis, avec des fichiers, des images, des sons, des vidéos et des fonctionnalités diverses.

En plus, les textos ne sont pas aussi sûrs que les échanges survenant dans les applis (c’est pour cela, par exemple, que Signal renonce à les supporter), qui sont pour beaucoup d’entre elles plus sécurisées. Selon le FBI, les services utilisant du chiffrement de bout en bout ne peuvent fournir autre chose que des métadonnées — c’est-à-dire des informations techniques.

Mais, s’ils sont en déclin, les SMS ne sont pas encore totalement morts. Peut-être les utilisez-vous pour converser avec des tiers. Si c’est le cas, il est possible que vous ne tiriez pas pleinement parti de certaines fonctionnalités. Saviez-vous, par exemple, qu’il est possible de programmer l’envoi d’un texto ? Ou que l’on peut faire un don en envoyant un SMS ?

1. Comment programmer l’envoi d’un SMS ?

Il est possible d’envoyer un message en différé pour l’envoyer à votre destinataire à un horaire particulier. Cette option nécessite certes d’utiliser une appli qui gère la programmation d’envoi de texto, comme Google Messages, mais elle s’avère commode pour bien calibrer le départ d’un message. C’est une fonctionnalité que l’on retrouve chez les mails, avec la possibilité de programmer un envoi sur Gmail.

2. Comment bien placer le curseur dans son SMS ?

C’est une astuce qui devrait bouleverser votre usage du smartphone : il existe une manipulation toute élémentaire qui permet de bien placer le curseur dans un mot, sans avoir à appuyer 78 fois dessus en espérant tomber juste. Il suffit tout bêtement de faire glisser le doigt le long de la barre « Espace » sur son clavier virtuel. Cela change la vie.

3. Comment signaler un spam par SMS ?

Si vous recevez du contenu indésirable sur votre boîte aux lettres, celui-ci tombe en général dans le dossier spam. Vous avez aussi le choix de bloquer et de signaler l’adresse qui a envoyé le pourriel. Du côté des SMS, il existe aussi des outils pour se défendre. On vous explique comment signaler du spam par SMS, en répondant STOP et, éventuellement, en alertant Signal-Spam.

4. Comment faire un don par SMS ?

Des associations peuvent recevoir des dons directement en envoyant un SMS à leur numéro associé. Si vous l’envoyez au 92 888, vous enverrez 5 euros à WWF. Au 92 673, ce sera à Médecins sans frontières. 92 200 à la Croix-Rouge française. Dans ce système, la somme vous est directement débitée via votre facture téléphonique. La liste des numéros et des associations se trouve là.

5. Envoyer des SMS depuis son PC

C’est une option méconnue des ordinateurs sous Windows — en tout cas, pour les plus récents, comme Windows 10 et 11. Il est possible de relier votre smartphone Android et accéder à des fonctionnalités additionnelles. Grâce à cette connexion, il est possible d’envoyer des SMS et passer des appels depuis son PC. Pratique si vous préférez taper vos messages au clavier.

