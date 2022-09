Il existe bien des astuces et des raccourcis pour profiter davantage de son smartphone. Connaissiez-vous le procédé qui permet de placer correctement le curseur entre deux lettres, sans avoir besoin de tapoter l’écran jusqu’à tomber juste ?

Vous aussi, vous avez toutes les peines du monde à bien placer le curseur dans une zone de texte sur votre smartphone, au moment d’envoyer un SMS, par exemple ? Vous aussi vous devez-vous à reprendre à 17 fois avant de réussir à vous positionner entre deux lettres d’un mot ? Bonne nouvelle : il existe une astuce qui permet de caler le curseur au bon endroit, sans avoir à marteler par désespoir son écran tactile.

Cette astuce n’est pas nouvelle, mais elle est ignorée par beaucoup — y compris au sein de la rédaction de Numerama. Elle s’avère pourtant décisive pour une expérience d’utilisation bien plus conviviale : plus besoin de lutter pour mettre le curseur au niveau de la bonne lettre ou du bon mot. Il vous suffit de mobiliser la barre « Espace ».

Positionner le curseur avec Android

Un exemple avec iOS pour bien placer le curseur. // Source : Capture d’écran

Si vous avez un smartphone Android, l’astuce consiste à placer grossièrement le curseur près de l’endroit où vous souhaitez le mettre. Ensuite, en effectuant un long appui sur la barre « Espace » du clavier virtuel, puis en glissant le doigt à gauche ou à droite (toujours en restant sur la barre « Espace »), vous déplacez alors le curseur sur toute la ligne.

Selon la vitesse à laquelle vous faites glisser votre doigt sur la barre « Espace », le curseur bougera plus ou moins vite. Ralentissez pour passer d’une lettre à l’autre ou accélérez pour traverser toute une rangée de mots. Cela dépendra de la qualité de votre tout premier placement avec le doigt sur l’écran tactile. Vous pouvez aussi vous replacer si votre premier appui était trop approximatif.

Positionner le curseur avec iOS

Du côté d’iOS, le fonctionnement est semblable, mais il y a des différences en termes d’expérience d’utilisation et d’interface. Ainsi, il est possible là encore de placer le curseur au bon endroit en jouant avec la barre « Espace », via un long appui. Ensuite, c’est tout le clavier qui sert à se déplacer dans le texte, et non pas juste la barre « Espace » comme sur Android.

iOS propose aussi une alternative pour une visée plus précise. La méthode consiste à effectuer un long appui sur le texte saisi au clavier. Cela fait alors jaillir une « bulle » juste au-dessus du doigt, ce qui permet de se caler sans se rater. La bulle a pour effet de mettre toujours en vue le texte en cours d’édition, tout en lui donnant une sorte d’effet loupe en ciblant juste autour du curseur.