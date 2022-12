L’application Google Messages contient une option qui permet de vous donner un peu plus de discrétion : elle désactive la mention « vu » dans vos échanges. Ainsi, vous n’indiquerez plus à vos contacts quand et si vous avez vu leur SMS.

L’application SMS de Google fournit des options avancées pour interagir avec ses contacts. Parmi les fonctionnalités figurent des indications que vous ne souhaitez peut-être pas, ou plus, partager, comme l’envoi des confirmations de lecture (la mention « vu ») ou bien l’indicateur signalant que vous êtes en train d’écrire du texte.

C’est compréhensible : vous avez peut-être lu un message auquel vous entendez répondre plus tard, ou pas du tout, mais sans laisser la personne à l’autre bout du « fil » avec l’indication « lu » et rien d’autre. Peut-être n’avez-vous pas envie de donner l’impression que vous avez vu un message et que vous vous en fichez. Mais Google Messages permet de désactiver ces options.

Cacher la confirmation de lecture dans Google Messages

Lancez l’application Google Messages sur votre smartphone ;

Cliquez sur votre portrait en haut à droite ;

Choisissez « Paramètres de l’application Messages » dans la fenêtre ;

» dans la fenêtre ; Allez dans « Fonctionnalités de chat » ;

» ; Trouvez la ligne « Envoyer des confirmations de lecture » ;

» ; Décochez l’option et c’est tout !

Les principaux écrans à passer pour atteindre les options de Google Messages. // Source : Capture d’écran

Nous avons encadré en orange le chemin à parcourir pour retrouver l’option coupant l’envoi des confirmations de lecture dans Google Messages. Au passage, nous avons aussi signalé juste en dessous une autre option que vous voudrez peut-être couper aussi : l’indicateur de saisie. Il s’agit d’une petite notification apparaissant lorsqu’une personne tape son message au moment où vous le voyez.

D’autres applications permettent aussi de cacher ce genre d’indication. C’est le cas par exemple de WhatsApp, qui donne aussi la possibilité de masquer la mention « vu » de vos messages. La messagerie instantanée prévoit aussi une option pour masquer son statut « dernière présence en ligne ». Dans le cas de Messenger, il faut suivre un stratagème un peu particulier.