C’est un service qui existe depuis 2016, mais qui n’est pas forcément très connu : le don par SMS. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a remis cette possibilité sur le devant de la scène.

C’est une possibilité peut-être mal connue du public, mais dont l’existence mérite d’être rappelée compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie : il est tout à fait possible de faire un geste en faveur des victimes du conflit en envoyant un simple SMS, au lieu de passer par les modalités plus classiques de don (carte bancaire, PayPal, chèque, prélèvement, etc.).

Cette solution a été mise en lumière le 8 mars 2022 à l’occasion d’une émission spéciale organisée par France Télévisions et Radio France, en partenariat avec la Croix-Rouge française.

Ainsi, si vous envoyez un texto avec le mot-clé « DON » au numéro spécial de l’association (92200), vous verserez automatiquement 5 euros à la Croix-Rouge. Tous les fonds collectés au cours de cette période serviront à mener des actions humanitaires au profit des civils ukrainiens, dont des centaines de milliers ont d’ores et déjà quitté le pays.

Comment faire un don par SMS ?

Le fonctionnement est tout simple : votre opérateur (SFR, Orange, Free Mobile, Bouygues Telecom) prend note de votre SMS et applique un surcoût de 5 euros sur votre facture téléphonique mensuelle. Ce surcoût est prélevé par votre opérateur mobile, qui le reverse ensuite intégralement au destinataire du SMS. Ici, la Croix-Rouge si vous l’envoyez au 92200.

Bien sûr, si vous multipliez les SMS de don en faveur de l’Ukraine, votre facture reflètera votre activisme à la fin du mois. Il y a toutefois une limite de dix SMS par mois, soit 50 euros, est-il précisé dans les conditions générales d’utilisation du service. Si vous voulez donner davantage, c’est par un autre canal (la carte bancaire par exemple) qu’il faudra passer.

C’est vraiment simple, même si le geste parait dérisoire face aux évènements. // Source : Ivan Radic

Notez que le service n’est géré qu’en métropole — l’outre-mer devra opter pour une autre modalité. Pour les détenteurs d’une offre prépayée ou d’un forfait bloqué, le don sera décompté de leur crédit. Si l’envoi est validé, un SMS de confirmation (un SMS-MT) est reçu juste après. Il y renseigne un lien pour demander un reçu fiscal.

La possibilité de faire un don par SMS existe grâce à la loi pour une République numérique, en place depuis octobre 2016. C’est ce texte, porté à l’époque par Axelle Lemaire, alors secrétaire d’État pour le numérique et de l’innovation, qui a ouvert les vannes et donné lieu aux articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier pour fixer le cadre juridique.

Hasard des circonstances, Axelle Lemaire a d’ailleurs expérimenté pour la première fois la disposition qu’elle a contribué à faire naître dans la soirée du 8 mars.

Je regarde la soirée spéciale #Ukraine sur @Francetele et viens de tester le don par SMS pour la @CroixRouge. Quelque part la boucle est bouclée ;)

(* le don par SMS, c’est dans la loi pour une République numérique) pic.twitter.com/Xjw9SUfcde — Axelle Lemaire (@axellelemaire) March 8, 2022

Il est à noter que les dons pour la Croix-Rouge française sont d’ordinaire adressés pour les activités humanitaires courantes de l’association. Mais entre le 1er et le 31 mars, les versements collectés par ce canal-là seront affectés spécifiquement à la population ukrainienne. Selon la situation humanitaire, évidemment, l’association pourrait étendre l’opération.

La Croix-Rouge française n’est pas la seule association à être éligible aux dons par SMS. Afin d’éviter des abus, rappelle le gouvernement, les associations doivent s’adresser à l’AFMM (Association Française du Multimédia Mobile) et déposer un dossier selon une procédure précise. À l’issue, elles reçoivent un numéro court de 5 chiffres commençant par 9.

La Société Protectrice des Animaux (SPA) est par exemple joignable au 92003 et, selon le mot-clé dans le SMS, les dons atteignent 5, 10 ou 20 euros. Bien d’autres associations utilisent le don par SMS : Action contre la faim, Handicap International, la Ligue nationale contre le cancer, Médecins sans frontières, le Secours catholique, Sidaction, Unicef, WWF.

La liste est disponible sur Infodon avec les numéros associés.