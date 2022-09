Les stories à la Une sont des contenus sur Instagram qui ne disparaissent pas au-delà de 24 heures. Elles peuvent être ajoutées et retirées à tout moment.

Les « stories » sont des vidéos et des photos que les internautes partagent sur Instagram pendant 24 heures. Ce sont de petites pastilles d’actualité, qui sont accessibles en cliquant sur la photo de profil — un cercle de couleur entoure le médaillon pour signaler la disponibilité de nouvelles stories. L’application met d’ailleurs en avant les profils qui ont des stories.

Il est possible de conserver les stories de son choix plus de 24 heures, en les épinglant. On appelle cela mettre une story à la Une, dans le jargon. Cette fonctionnalité est à facile à activer : il vous suffit de publier votre story comme d’habitude. Une fois en ligne, allez dessus et cliquez sur le bouton « À la Une » en bas de l’écran.

Quelques écrans permettant de voir les zones à connaître pour mettre une story à la Une. // Capture d’écran

À ce moment-là, deux possibilités sont devant vous : vous pouvez ajouter votre story à une catégorie de stories déjà à la Une ou bien la mettre à part dans un nouvel élément. Bien entendu, vous pouvez décider à tout moment de retirer une ou plusieurs stories que vous aviez épinglées. Il vous faut cliquer sur les stories et les points de suspension verticaux, avec la mention « Plus ».

Il faut avoir un compte Instagram pour voir les photos d’un profil sur le réseau social (ou bien passer par des moyens détournés). C’est pareil pour les stories. Les règles de confidentialité des stories suivent celles de votre compte (s’il est public ou privé). Vous pouvez masquer la story pour telle ou telle personne, mais vous devez au préalable dire au service qui vous excluez.

Ajouter une story à la Une sur Instagram

Lancez l’application Instagram sur votre smartphone ;

Ajoutez votre story, comme d’habitude ;

Cliquez sur votre photo de profil ;

Choisissez l’icône « À la Une » sur la story que vous voulez conserver ;

Indiquez si vous voulez l’ajouter à un élément existant ou à un nouveau ;

Donnez un nom si c’est le deuxième cas de figure et validez ;

C’est tout !

Instagram fourmille de fonctionnalités, mais toutes ne sont pas connues — d’autres ne sont même pas proposées. Des guides sont là pour vous épauler : si vous voulez télécharger une vidéo Instagram, changer votre nom d’utilisateur, modifier la police d’écriture ou rehausser le niveau de confidentialité, suivez le guide. Il existe bien d’autres astuces pour Instagram.