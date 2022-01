Comment demander la certification sur Instagram

Tout le monde peut demander à être vérifié sur Instagram — même si tout ne monde n’obtient pas le précieux petit badge bleu à côté de son nom, réservé aux personnalités les plus connues. Voilà comment procéder si vous voulez la demander.

Que ce soit Zidane, Michelle Obama, ou encore le Pape, ils ont tous leur compte Instagram certifié. Le réseau social authentifie les comptes officiels des personnalités depuis 2014. Et depuis 2018, tout le monde peut la demander : vous pouvez en faire directement la demande auprès des équipes d’Instagram sur votre téléphone.

Il existe de très nombreux avantages à être certifié : avoir un badge apporte à vos abonnés la garantit que votre identité a été vérifiée, ou que votre marque est sérieuse et reconnue. Beaucoup de personnes tentent ainsi chaque journée d’obtenir une certification. Mais si tous les utilisateurs peuvent demander à être vérifiés, tout le monde ne recevra pas une réponse positive. Il faut répondre à un certain nombre de critères et fournir un certain nombre de papiers avant de recevoir le petit badge bleu. Voici les étapes à suivre.

Comment demander à être certifié sur Instagram ?

Pour commencer la procédure, il vous faudra tout d’abord vous rendre sur votre profil Instagram depuis votre smartphone : la version ordinateur du réseau social ne permet pas de faire la demande.

Une fois sur votre profil, il vous faudra appuyer sur le bouton en haut à droite, qui prend la forme de trois lignes : il s’agit du menu. Vous devrez cliquer sur « paramètres », la première option, puis sélection « compte ». Une fois dans ce sous-menu, il va vous falloir cliquer sur « demande de vérification », une option que vous verrez en scrollant vers le bas.

Les premières étapes pour demander la certification sur Instagram // Source : Capture d’écran Numerama

Une fois arrivée à cette étape, la procédure commence véritablement. Il vous faudra tout d’abord, lors de la première étape, confirmer votre identité. Vous devrez renseigner votre nom complet, et fournir une copie d’un document prouvant bien votre identité. Instagram accepte les passeports, les permis de conduire, les cartes nationales d’identité, et dans le cas d’une marque ou d’une entreprise, les déclarations fiscales, les factures de service récentes, et les statuts de la société.

Pour l’étape 2, vous devrez « confirmez l’intérêt public ». C’est à dire, comme le détaille Instagram, « montrer que la personnalité publique, la célébrité ou la marque que votre compte représente et d’intérêt public ». Vous devrez ensuite sélectionner la catégorie à laquelle vous appartenez :vous pouvez choisir entre plusieurs options :

actualités / contenu multimédia

sport

gouvernement et politique

musique

mode

divertissement

créateur / blogueur / influenceur

gamer

entreprise / marque / organisation internationale

autre

Une fois cette information fournie, vous devrez également renseigner votre pays. Vous pouvez également préciser votre audience : Instagram vous laisse décrire les « personnes qui sont abonnés à votre compte », qui elles sont, et ce pour quoi elles vous suivent. Ces informations sur vos followers ne sont pas obligatoires, et vous pouvez laisser cette partie vide si vous le souhaitez.

La partie suivante est également facultative, même si nous vous conseillons de la remplir afin de maximiser vos chances d’être certifiés. Instagram vous propose d’ajouter des liens vers des articles ou des comptes pour « montrer que votre compte est d’intérêt public ».

Une fois toutes ces informations fournies, il ne vous restera plus qu’à cliquer sur le bouton « envoyer », et c’est tout !

Comment savoir si votre demande a été acceptée ?

Il vous faudra néanmoins patienter pendant quelque temps avant de savoir si vous avez obtenu votre badge ou non. « Vous recevrez une notification dans un délai allant jusqu’à 30 jours après le dépôt de votre demande, pour vous indiquer si votre compte a été vérifié », précise le réseau social.

Si vous êtes refusé, il vous faudra attendre 30 jours avant de faire une nouvelle demande. Rien de sert de multiplier les démarches : « votre demande pourra être annulée si vous effectuez de nombreuses demandes de badge Vérifié avant de recevoir une décision », avertit Instagram.

Peut-on perdre sa certification ?

Avoir un profil vérifié ne signifie pas que vous pouvez faire ce que vous voulez sur la plateforme. Les profils certifiés doivent également respecter les règles, et peuvent s’exposer à des sanctions s’ils ne le font pas. « Instagram peut supprimer les badges Vérifié à tout moment », rappelle d’ailleurs la plateforme. Votre badge peut également vous être retiré, ou désactivé dans certains cas :

en cas de promotion, de transfert ou de vente de votre badge,

si vous utilisez la section correspondant à votre photo de profil, votre bio ou votre nom pour « la promotion d’autres services ou activités enfreignant les règles de la communauté ou nos conditions d’utilisation »,

s’il y a une tentative de vérification de votre compte par le biais d’un tiers,

si vous changez trop fréquemment le statut de votre compte (en le faisant passer de public à privé).

Il est également important de noter que, si vous avez fourni des informations fausses ou trompeuses lors du processus de vérification, « nous vous retirerons votre badge Vérifié et pourrons éventuellement aller jusqu’à désactiver votre compte », précise Instagram.