Le réseau social Instagram permet de changer tout un tas de réglages et de limiter les notifications que vous recevez. Vous pouvez aussi choisir de ne plus être « taguable » dans les publications.

Vous en avez assez d’être sans cesse tagué dans des stories Shein sur Instagram ? Vous ne voulez plus être mentionné par vos amis dans des commentaires ? Vous ne souhaitez pas que votre compte apparaisse dans les publications d’autres personnes ? Ne vous inquiétez pas : nous avons la solution.

Tout le monde n’est pas au courant, mais il est tout à fait possible de désactiver l’option qui permet aux autres utilisateurs de vous taguer dans leurs publications, stories ou commentaires. Cette option est par défaut activée sur Instagram pour tout le monde, mais, en fouillant dans les réglages de l’app, il est possible d’autoriser seulement quelques utilisateurs à vous mentionner, ou même de la désactiver complètement.

Comment désactiver les mentions et les tags sur Instagram ?

Pour commencer, il vous faut vous rendre dans la partie réglages d’Instagram. Ouvrez l’app sur votre téléphone et rendez-vous sur votre profil en appuyant sur votre photo, en bas à droite de l’écran. Une fois sur votre page, cliquez en haut à droite sur les 3 traits verticaux : c’est ce qui vous permet d’accéder au menu. Une fois dedans, sélectionner la partie « Paramètres ».

Voici les étapes à suivre. // Source : Capture d’écran Numerama

Une fois dans la partie « Paramètres », cliquez sur « Confidentialité », dont l’icône est un petit cadenas. Vous trouverez dans cette section de nombreux réglages utiles pour limiter l’accès à votre compte. C’est ici que vous pouvez mettre votre compte en privé, ou bien bloquer certains utilisateurs. Ici, ce qui nous intéresse est la partie « Mentions », dont l’icône est un « @ ».

Les deux dernières parties. // Source : Capture d’écran Numerama

Dans cette section, vous pouvez choisir qui peut vous mentionner sur Instagram. Vous avez le choix entre trois options : soit tout le monde peut vous taguer, soit seulement les personnes que vous suivez, soit personne. Vous ne pouvez pas choisir les utilisateurs un à un. Il n’est pas non plus possible de choisir en fonction du type de publication : si vous choisissez de ne permettre à personne de vous taguer, vos amis ne pourront vous mentionner ni dans leur stories, ni dans leurs commentaires, ni dans leurs vidéos, ni pendant leurs lives, ni dans les légendes de leurs photos. Les personnes qui essayent de vous mentionner et qui n’en ont pas le droit verront que vous n’acceptez pas les mentions.

Restreindre ses mentions est une mesure radicale et très efficace si vous vous sentez dépassé ou noyé dans les notifications Instagram. Il s’agit également d’une mesure facilement réversible, si jamais vous souhaitez à nouveau pouvoir être tagués dans les publications.