Instagram ne donne aucun outil pour modifier la police d’écriture, afin d’embellir le texte accompagnant chaque publication. Mais, sur le web, il existe des générateurs de police d’écriture.

Saviez-vous qu’il est possible de changer la police d’écriture sur Instagram, même si le réseau social ne propose pas, à la base, un outil pour le faire ? Si vous désirez embellir le texte de vos publications, il suffit de suivre une méthode facile à mettre en œuvre. Il vous faudra utiliser en parallèle un autre service sur le web, pour modifier votre message et copier-coller le résultat.

La manipulation ci-dessous peut tout à fait se faire avec l’application mobile. Mais, elle est certainement plus commode à exécuter en passant par l’ordinateur. Au cas où vous ne le sauriez pas, il est possible de publier des photos sur Instagram avec son PC. Il suffit de se connecter à son compte et d’aller chercher le cliché sur le disque de votre ordinateur.

Instagram contient des paramètres pas toujours très connus, mais ils peuvent rendre plus agréable l’utilisation du réseau social. Cela peut être une option d’ordre esthétique, comme passer l’appli en mode sombre, un réglage de sécurité pour protéger les enfants, ou bien un service divertissant, qui permet de revoir ses tout premiers likes.

Instagram n’a pas d’outil permettant de changer la police d’écriture. Mais des ressources sont disponibles sur le net. // Source : Instagram

Comment changer de police d’écriture sur Instagram ?

Connectez-vous à votre compte Instagram, si ce n’est pas déjà fait ;

Rendez-vous sur un site qui permet de changer la police d’écriture ;

En la matière, des dizaines de sites proposent un générateur de police d’écriture. Vous pouvez chercher sur un moteur de recherche avec des requêtes comme « change fonts », « font generator » ou bien « font changer » et vous trouverez parmi les premiers résultats des services comme IG Fonts, Lingojam ou Metatags.

Vous pouvez essayer l’un de ces trois-là, ou aller sur un autre site semblable. En général, ces sites ont un champ de saisie dans lequel vous tapez votre texte et un autre espace dans lequel celui-ci est répliqué avec différents styles. Metatags a une présentation légèrement différente, puisqu’il simule un affichage Instagram pour donner une petite idée du résultat.

Un petit extrait des possibilités. Il y a des dizaines de choix supplémentaires. // Source : Capture d’écran

Choisissez le style qui vous parle et copiez-le dans le presse-papier ;

Rendez-vous ensuite sur Instagram et allez choisir la photo que vous voulez partager avec ce style d’écriture ;

Choisissez le filtre que vous désirez appliquer sur la photo, faites vos réglages comme d’habitude ;

Collez alors le texte du presse-papier dans le champ « Ajoutez une légende » ;

Cliquez ensuite sur « Partager » et c’est tout !

Une petite démonstration de ce que donne le copier-coller d’un texte dans la création d’une publication. // Source : Capture d’écran

Le résultat avec un affichage d’Instagram sur un PC. // Source : Capture d’écran