Instagram permet le changement de mot de passe, mais les étapes à accomplir sont nombreuses. La modification déconnecte toutes les sessions actives.

Il existe plusieurs manières de protéger son compte Instagram. On peut en limiter l’accès, pour éviter que n’importe qui puisse consulter les photos partagées. Il est aussi possible d’activer l’authentification à deux facteurs (aussi appelée double authentification). Et on peut aussi changer de mot de passe si l’on pense que celui qui est utilisé est compromis ou trop faible.

La procédure pour changer de mot de passe sur Instagram n’est pas foncièrement compliquée, mais elle est un peu longue. Si vous n’avez pas de raison réelle de vous alarmer, il n’est pas utile de renouveler périodiquement de mot de passe. Il ne faut le faire que si un accès non autorisé a eu lieu, si vos identifiants sont dans la nature ou si vous avez utilisé un code trop simple.

Changer de mot de passe sur Instagram

Rendez-vous sur Instagram depuis un ordinateur ;

Connectez-vous à votre compte si ce n’est pas déjà fait ;

Cliquez sur le menu hamburger, en bas à gauche de l’écran (symbolisé par trois barres horizontales empilées ;

Choisissez « Paramètres » dans le menu déroulant ;

Allez à la ligne « Mot de passe et sécurité » dans le panneau latéral, au centre ;

Passez dans « Mot de passe et sécurité » sur le nouvel écran ;

Optez pour « Changer de mot de passe » ;

Sélectionnez votre profil sur Instagram ;

Entrez le mot de passe actuel puis choisissez-en un nouveau ;

Retapez-le dans le champ prévu à cet effet ;

Validez avec le bouton « Changer le mot de passe ».

Source : Capture d’écran

Instagram prévient que cette modification entraînera une déconnexion globale de toutes les sessions actives, à l’exception de celle avec laquelle vous avez mis à jour votre code. C’est une mesure pour protéger l’internaute si un accès frauduleux a été mis en place. Cette déconnexion nécessitera, par exemple, de vous reconnecter sur l’application de votre smartphone.

Attention : la création du mot de passe est conditionnée à certaines règles d’hygiène informatique : vous devez utiliser un code comportant au minimum six caractères, qui combine des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. On vous conseille toutefois de faire un peu plus long — dix ou douze caractères constitue un plancher. Il faut aussi qu’il soit unique.

Une option commode est de se servir d’un gestionnaire de mots de passe, pour que la charge de la mémorisation soit déportée sur un outil dédié. Les gestionnaires ont des atouts indéniables : même s’ils ne sont pas parfaits, ils sont jugés préférables — et de loin — à l’option de tout noter sur une feuille de papier ou de croire que l’on peut tout retenir.

