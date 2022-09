Instagram fournit dans ses paramètres un outil permettant de changer votre nom d’utilisateur. Mais il y a quelques petites choses à savoir avant de se lancer.

Vous avez créé votre profil Instagram quand vous étiez bien plus jeune et vous n’assumez plus vraiment votre pseudo de Gro-DouDou-du-78, BGdutierquar ou DarkNaruto ? On vous comprend. Fort heureusement, le réseau social donne tout le nécessaire pour changer d’identité et repartir avec un nouveau « visage » virtuel.

Comment changer son pseudo dans Instagram ?

Instagram a rendu le parcours d’utilisation pour changer son pseudonyme très facile.

Connectez-vous au site web d’Instagram avec votre compte ;

Cliquez sur votre photo de profil, en haut à droite ;

Choisissez la ligne « Paramètres » ;

Vous avez alors deux lignes à considérer. La première est le nom, qui sert de nom d’affichage. La seconde est le nom d’utilisateur, c’est-à-dire celui qui figure dans l’URL associée à votre profil. Les deux n’ont pas obligatoirement à être identiques. Par contre, le nom d’utilisateur est unique : il permet de distinguer les comptes entre eux. En clair, il n’y a qu’un instagram.com/numerama.

Vous pouvez changer de nom d’affichage comme vous voulez et il peut arriver que plusieurs comptent aient le même. Plusieurs personnes s’appelant Julien voudront peut-être le mettre en avant, par exemple. Seule contrainte : Instagram limite tout changement à deux fois toutes les deux semaines. Donc, réfléchissez un peu en amont pour ne pas vous retrouver bloquer 14 jours.

Le compte Instagram de Numerama. // Source : Capture d’écran Numerama

Concernant le nom d’utilisateur, il faut faire preuve de plus d’attention : une fois changé, il risque d’être ensuite indisponible pour toujours, si quelqu’un d’autre le récupère plus tard. En outre, les possibilités sont bien plus resserrées. Il y a qu’un seul compte sur Instagram qui peut être atteint avec une URL comme instagram.com/julien. Et ce n’est pas moi.

En clair, vous n’avez pas tout à fait les coudées franches et vous devrez trouver quelque chose qui n’a pas déjà été pris. Autre inconvénient : si vous modifiez votre nom d’utilisateur, cela a pour effet de rendre invalide l’adresse qui pointait vers l’ancien pseudonyme (sauf si elle est reprise par un tiers). Il faudra alors actualiser tous les sites sur lesquels vous l’avez partagée.