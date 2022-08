Les applications que nous utilisons nous traquent de multiples façons, parfois sans que nous en ayons vraiment conscience. Voici les étapes à suivre pour protéger, autant que possible, vos données en utilisant Instagram.

Tout le monde le sait : Instagram fait partie des apps les plus populaires dans le monde. On compte plus de 1,39 milliard d’utilisateurs actifs, et l’on estime qu’il y aurait 22 millions d’utilisateurs rien qu’en France. Ce que peu de personnes savent, en revanche, c’est la manière exacte dont l’application se sert des données de ses utilisateurs et la façon dont les annonceurs ciblent les usagers.

Il existe des options dans les paramètres de votre compte Instagram qui vous permettent de changer ce que vous verrez en termes de publicités et de ne plus être ciblés par certains annonceurs. Voilà comment faire.

Voilà les réglages à changer sur Instagram. // Source : Canva

Comment protéger vos données (autant que possible) sur Instagram

Il n’est pas possible de complètement empêcher l’app de récolter vos données. De même, changer les réglages ne changera pas le nombre de publicités que vous verrez. Cependant, vous pouvez choisir, en partie, l’usage qui en sera fait, et ce que vous verrez.

Pour commencer, rendez-vous dans l’onglet « Publicité ».

Allez sur votre profil, puis cliquez en haut à droite sur les trois traits afin d’accéder au menu.

Cliquez sur « Paramètres », et allez dans « Publicités »

Les étapes à suivre. // Source : Capture d’écran Numerama

Une fois dans l’onglet, deux options s’offrent à vous dans « Préférences publicitaires » : cliquez d’abord sur « Sujets des publicités ».

Dans cette partie, vous verrez la liste des sujets publicitaires que vous voyez dans votre feed. Ces derniers sont basés sur votre activité sur Instagram et Facebook (la liste est très longue, et peut paraître surprenante). En cliquant sur ces thèmes, vous pourrez choisir l’option « voir moins », ce qui vous permettra d’avoir moins de publicité sur tel ou tel sujet — surtout, « les annonceurs ne pourront plus vous cibler en se basant sur votre intérêt pour ce sujet ».

Suivez les étapes. // Source : Capture d’écran Numerama

Allez ensuite dans « Données de votre activité partagées par nos partenaires », et décochez l’option « Utiliser les données des partenaires » si elle est activée. Désactiver cette option aura l’effet suivant : Instagram ne pourra plus utiliser de données récoltées par d’autres sites ou annonceurs sur vous et vous montrer de la publicité en fonction. Il est cependant important de préciser que la désactivation de cette option ne changera pas le nombre de publicités que vous verrez : ces dernières seront juste moins « pertinentes » pour vous.

Suivez les étapes. // Source : Capture d’écran Numerama

Dans la partie « Informations générales », si vous sélectionnez l’option « Intérêts publicitaires », vous pourrez voir toute la liste des centres d’intérêt qu’Instagram a compilé sur vous. Il s’agit des sujets avec lesquels les annonceurs peuvent vous cibler. Vous ne pouvez rien changer à cette liste : il est néanmoins instructif de savoir qu’elle existe, et il peut être drôle de l’examiner. La liste est très, très longue, parfois plutôt réaliste, mais également parfois complètement à côté de la plaque.

Comment protéger votre vie privée sur Instagram

Il n’y a pas que sur les données publicitaires que vous pouvez agir. Afin de protéger votre vie privée, vous pouvez mettre votre profil Instagram en privé.

Pour cela, allez sur votre profil, et cliquez sur le menu en haut à droite.

Sélectionnez « Paramètres », puis « Confidentialité ».

Activez l’option « Compte privé » en cliquant sur le bouton.

Pour mettre votre compte en privé, suivez les étapes. // Source : Capture d’écran Numerama

Dans cette partie des paramètres, vous pourrez de plus trouver toutes sortes de réglages, pour limiter les personnes qui peuvent interagir avec vous sur Instagram. Nous vous conseillons de tout restreindre le plus possible.

Sachez aussi que si jamais vous en avez assez d’Instagram, mais que vous n’avez pas envie que vos photos et informations restent en ligne, vous pouvez facilement désactiver votre compte, ou bien supprimer votre compte Instagram de manière définitive.