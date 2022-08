Apple a identifié un problème qui affecte la grille de haut-parleurs de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro. En cas de problème dans les 3 ans suivant l’achat de votre appareil, la marque s’engage à le réparer gratuitement.

Vos amis vous croient sourd puisque vous ne comprenez rien à ce qu’ils vous disent au téléphone ? Il se pourrait que vous soyez la victime d’un problème technique. En 2021, Apple avait annoncé avoir identifié un défaut de fabrication sur certains iPhone 12 et iPhone 12 Pro, qui pouvait rendre le haut-parleur de votre appareil muet lors de certains appels. Le 19 août 2022, Apple a mis à jour son programme de réparation pour que les centres agréés réparent gratuitement les iPhone concernés pendant 3 ans.

Plusieurs programmes de réparation en cours

Selon Apple, ce sont seulement les iPhone 12 et 12 Pro fabriqués entre octobre 2020 et avril 2021 qui sont concernés par ce programme qualité. Les iPhone 12 mini et 12 Pro Max, eux, ne sont pas éligibles. Il vaut mieux, donc, ne pas avoir de problème de récepteur audio avec ces appareils. Si c’est déjà le cas chez vous, alors rendez-vous vite dans un Apple Store ou un partenaire d’Apple pour les faire réparer pendant la période de garantie légale (la première année par Apple, la deuxième année par le revendeur).

Apple invite les utilisateurs concernés à prendre rendez-vous pour réparer leurs appareils. // Source : Apple

D’autres programmes de réparation sont actuellement proposés par Apple. Le plus commun concerne les AirPods Pro, qui grésillent souvent avec le temps. Apple a une machine capable d’identifier le problème et, si c’est bien le cas, remplace gratuitement vos écouteurs. Il y a aussi le fameux clavier papillon des MacBook, là aussi remplacé gratuitement.

Depuis avril 2022, Apple propose aussi un site sur lequel on peut commander soi-même des pièces pour réparer ses produits. Cependant, la réparation est généralement risquée et coûteuse. Le mieux, quand c’est possible, reste de se rendre dans une boutique certifiée, comme un Apple Store.