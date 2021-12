Vous avez rencontré des problèmes avec votre pass sanitaire, qui n’est plus valide alors qu’il marchait encore il y a peu ? Plusieurs causes peuvent être à l’origine de ce problème : voici comment y remédier.

Votre pass sanitaire est signalé depuis quelques jours comme périmé dans l’application TousAntiCovid ? Votre avez fait scanner votre pass à l’entrée d’une boutique et il a été indiqué comme n’étant plus valide ? Si vous êtes dans l’une de ces situations, c’est que votre certificat rencontre des problèmes. La bonne nouvelle, c’est qu’il est tout à fait possible de trouver des solutions rapidement.

Le pass sanitaire est en cours en France depuis juin, et il est obligatoire pour rentrer dans les restaurants, les bars, les cinémas, et d’autres lieux culturels. De plus, depuis le 15 décembre, de nouvelles règles s’appliquent : les personnes âgées de 65 ans et plus doivent avoir reçu leur dose de rappel afin que leur pass soit toujours valide (la même mesure s’appliquera à partir du 15 janvier pour les personnes âgées de 18 ans et plus). Le souci que vous rencontrez avec votre pass est peut-être lié à cette nouvelle mesure.

Vous avez reçu une 2e dose de vaccin il y a plus de 6 mois et votre pass a périmé

Depuis le 15 décembre, le pass sanitaire est conditionné à certains critères pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Pour que ce dernier soit encore valide, il faut que votre dernière dose de vaccin ait été inoculée il y a moins de 7 mois. Par exemple, si vous avez reçu votre 2e dose de vaccin le 21 mai, votre certificat a périmé. Si vous avez eu votre 2e dose le 21 juin, il est encore valide jusqu’au 21 janvier, et ainsi de suite.

Il faut une 3e dose de vaccin pour conserver son pass sanitaire. // Source : Steven Cornfield / Unsplash

Si votre pass sanitaire vient seulement d’être déclaré non valide, et que vous avez 65 ans ou plus, il est possible que vous soyez concerné par ce problème. Pour vérifier si cela est bien le cas, vous pouvez retrouver la date de votre deuxième injection directement sur TousAntiCovid (vous pouvez voir comment faire la manipulation dans cet article). Il vous faut ensuite prendre un rendez-vous pour une troisième dose de vaccin le plus rapidement possible.

Vous avez attrapé le Covid-19 il y a plus de 6 mois et votre certificat a périmé

Le pass sanitaire ne fonctionne pas qu’avec un certificat de vaccination ou un test PCR négatif : les certificats de rétablissement du covid sont également des documents acceptés. Ils sont la preuve que vous avez été infecté par le covid, mais que vous vous êtes rétabli — et donc que vous avez encore des anticorps. Les certificats de rétablissement sont valides 11 jours après un dépistage positif et pendant 6 mois. Si vous avez été malade avant le mois de juin, votre attestation n’est plus valide, et il faut que vous vous fassiez vacciner, ou que vous présentiez un test antigénique ou PCR négatif afin de récupérer votre pass sanitaire.

Pour vérifier si votre certificat a expiré, vous pouvez le consulter sur votre app TousAntiCovid, ou bien le télécharger à nouveau en vous rendant sur le site gouvernemental SI-DEP.

Votre test PCR n’est plus valide

Les tests PCR négatifs sont des documents acceptés pour les pass sanitaires. Cependant, depuis le 25 novembre, leur durée a été réduite. Alors qu’ils étaient considérés comme valides pendant 72h, les tests PCR ne sont désormais acceptés que pendant 24h. Pour récupérer votre pass, il vous reste plusieurs options. La plus rapide est de refaire un test, et d’intégrer les résultats à l’app dès qu’ils sont disponibles. L’autre solution est de vous faire vacciner : vous aurez à nouveau votre pass lorsque vous aurez eu vos deux premières doses, comme l’explique le site du Service Public.

Le pass sanitaire se traduit par la fourniture d’un QR Code. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Vous avez fait votre 3e dose, mais vous n’avez pas reçu votre QR Code

La campagne de vaccination pour la 3e dose a démarré à grande échelle il y a peu de temps, lorsque la Haute Autorité de Santé l’a recommandée en novembre pour les personnes majeures. Mais certains ont reçu la dose de rappel avant cela. Les personnes les plus fragiles, comme les personnes immunodéprimées ou bien souffrant de comorbidités ont pu bénéficier de la dose supplémentaire dès le mois de septembre. Les professionnels de santé, le personnel soignant et les proches de personnes immunodéprimées ont pu recevoir la nouvelle dose à partir du mois d’octobre.

À ces dates-là, il n’était pas encore question d’intégrer la dose supplémentaire au schéma vaccinal de la plupart des Français et Françaises, et il n’était pas prévu de la rendre nécessaire pour la conservation du pass sanitaire. Ainsi, Numerama a appris que certaines personnes n’ont pas reçu de QR Code à ce moment-là — ce qui fait que, depuis le 15 décembre, leur passeport sanitaire n’est plus valide, alors qu’elles ont bien reçu une 3e dose.

Si vous, ou l’un de vos proches, êtes concerné par cette situation, il existe une façon très facile d’y remédier : un QR Code et un certificat de vaccination européen sont disponibles sur le site de l’Assurance Maladie. Une fois sur votre espace santé, vous pourrez le télécharger, l’imprimer, et flasher le nouveau QR Code dans votre application TousAntiCovid, et votre pass sera à nouveau valide. Vous pouvez retrouver ici le guide sur les étapes à suivre pour récupérer votre document sur le site de l’Assurance Maladie ici.

Votre pass sanitaire rencontre un problème à cause des codes 2D-DOC

Depuis le début du mois de décembre 2021, des pass sanitaires, pourtant en règle, ont été jugés « invalides » lorsqu’ils ont été scannés. Cette histoire est arrivée à l’un des journalistes de Numerama, qui a pu remonter jusqu’à la cause de ce problème : les codes 2D-DOC.

Ces codes sont différents des QR Codes, même si leur fonctionnement et leur apparence sont très semblables. Les codes les plus souvent utilisés avec l’app TousAntiCovid sont les QR Codes, et ce sont également eux qui sont utilisés au niveau européen. Mais l’État français utilisait lui principalement les codes 2D-DOC, et ce sont des codes à ce format-là qui ont tout d’abord été utilisés comme preuve de vaccination. L’utilisation des QR Codes est maintenant majoritaire, et les centres de vaccination remettent tous des QR Codes. De plus, si le code 2D-DOC était rentré sur TousAntiCovid, il était automatiquement « traduit » en QR Code.

Mais certaines personnes qui ont reçu leur dose au début de la campagne de vaccination ont reçu un code au format 2D-DOC et ne l’ont pas intégré à TousAntiCovid, ce qui fait qu’ils utilisaient toujours ce type de code particulier. Or, depuis le 12 décembre, les codes 2D-DOC ne sont plus reconnus par TAC-Verif, l’application utilisée pour s’assurer de la conformité des pass.

Si vous pensez être dans cette situation, vous pouvez aller récupérer votre certificat de vaccination au format QR Code sur votre espace Ameli, sur le site de l’Assurance Maladie.

Votre passeport sanitaire a été désactivé

Votre pass sanitaire, frauduleux ? C’est peut-être la raison pour laquelle il n’est plus valide. Si vous avez partagé le QR code lié à votre certificat de vaccination sur Internet, ce dernier a pu être réutilisé par des personnes malintentionnées pour créer de faux pass. Et si l’un de ces faux documents a été détecté comme tel, le QR code a été invalidé.

Il est important de retenir que partager son QR Code sur Internet est une mauvaise idée, une observation qui marche également pour toutes les données de santé ou les informations sensibles. Si vous utilisez un faux pass sanitaire, sachez qu’en cas de contrôle, vous risquez jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Si vous n’êtes toujours pas vacciné, il est possible d’avoir accès à la première dose de vaccin. Il vous suffit de prendre un rendez-vous sur Doctolib ou un des services proposant la prise de RDV et d’indiquer que vous souhaitez obtenir une première inoculation. De nombreux Français et Françaises ne sont toujours pas vaccinés, mais il semblerait que les annonces de Jean Castex concernant un possible pass vaccinal aient fait bouger les choses : un nombre important de rendez-vous pour une première dose a été enregistré ces derniers jours.