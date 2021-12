Des pass sanitaires en règle soudain invalides : que se passe-t-il ?

Certains pass sanitaires censés être en règle ont soudain été scannés comme « non valides » depuis ce 13 décembre 2021. Le centre d’appel d’aide de TousAntiCovid nous confirme recevoir beaucoup d’appels sur le sujet. En cause, une question de gestion du format 2D-DOC. Pas de panique, il y a des solutions.

Certains Français et Françaises ont eu la mauvaise surprise de découvrir, ce 13 décembre 2021, que leur pass sanitaire était considéré comme « non-valide ». Pourtant, aucun pass n’est censé être invalidé avant le 15 décembre (pour les plus de 65 ans), et avant le 15 janvier 2022 (pour les moins de 65 ans).

La rédaction de Numerama a fait cette étonnante découverte par le biais d’un de ses journalistes. Alexandre a reçu une dose du vaccin Pfizer en mai 2021 après avoir contracté le covid quelques mois plus tôt : il a donc un schéma vaccinal complet et un pass sanitaire en règle. Pourtant lorsqu’un commerçant a dégainé son application TousAntiCovid pour flasher son code, ce 13 décembre, il lui a annoncé que son pass sanitaire était non-valide. Plus intrigant, Alexandre n’était pas le premier client de la journée à qui cela arrivait.

Nous avons également scanné le document de notre journaliste avec l’application TousAntiCovid-Verif. Résultat : le pass était indiqué comme « non valide », comme chez le commerçant. Que s’est-il passé ?

Nous avons contacté le service d’aide de TousAntiCovid. « Oui c’est normal, tous les appels en ce moment sont pour ça », nous a-t-on répondu au bout du fil, après 10 minutes passées dans une file d’attente virtuelle surchargée.

Un souci avec les pass sanitaires sous forme de 2D-DOC

Une photo de notre pass « non valide », pourtant valide // Source : Numerama/A. Horn

L’homme du centre d’appel nous explique alors la raison de ce bug : il s’agirait d’un problème qui ne concerne que les pass qui se présentent sous forme de code 2D-DOC. La différence entre un QR Code et un 2D-DOC est plutôt mince, mais on peut retenir que le 2D-DOC est utilisé par l’administration française, tandis que les pass certifiés au niveau européen sont des QR Code.

Aux débuts de la campagne de vaccination en France, le personnel soignant vous remettait le plus souvent un code 2D-DOC qui contenait votre preuve de vaccination (désormais, on ne distribue plus que des QR Code, car cela correspond aux normes européennes). Vous pouviez ensuite le scanner avec l’application TousAntiCovid, qui le transformait en QR Code — ou bien vous connecter sur le site d’Ameli pour récupérer votre QR Code.

Or certaines personnes ont préféré garder uniquement ce code 2D-DOC comme preuve de pass sanitaire. Jusqu’ici, lorsqu’ils étaient scannés, ces codes affichaient un pass « valide ». Et c’est ce que nous a confirmé l’homme au bout du fil du centre d’appel de TousAntiCovid : « Depuis hier [le 12 décembre], les QR-Code 2D-DOC ne sont plus reconnus par TAC-Verif.»

Numerama n’a retrouvé la trace d’aucune annonce gouvernementale qui aurait officialisé cette absence de prise en compte des codes 2D-DOC. Nous avons contacté le ministère de la Santé et celui du Numérique récemment par mail, et mettrons à jour cet article en cas de retour.

Quelles solutions pour que votre pass sanitaire s’affiche à nouveau comme valide ?

Même si l’expérience de se faire refouler d’un endroit accueillant du public avec un pass pourtant valide peut être désagréable, il n’y a pas de raison de paniquer. Il y a même plusieurs solutions.

La première, et la plus simple, est d’aller télécharger directement votre pass sanitaire européen sur le site d’Ameli , et de cesser de montrer votre code 2D-DOC (qui est, disons-le, vraiment dépassé, et ne vous permet de toute manière pas de vous déplacer en-dehors de France). Ce QR Code est valide, tant que vous respectez les nouvelles règles de vaccination (et il le sera encore si vous faites, dans les temps, votre dose de rappel).

, et de cesser de montrer votre code 2D-DOC (qui est, disons-le, vraiment dépassé, et ne vous permet de toute manière pas de vous déplacer en-dehors de France). Ce QR Code est valide, tant que vous respectez les nouvelles règles de vaccination (et il le sera encore si vous faites, dans les temps, votre dose de rappel). La deuxième est de demander à la personne qui contrôle votre pass de mettre à jour son application TousAntiCovid-Vérif. En effet, une mise à jour a été implémentée dans la nuit du 12 au 13 décembre 2021. Nous avons constaté que lorsqu’elle a été effectuée, l’application affiche à nouveau les pass comme « valides », même lorsque l’on scanne leur code 2D-DOC.

Capture TAC-Vérif (13 dec 2021)

Article réalisé avec le concours d’Alexandre Horn.