Tout au long de l’année, plusieurs astéroïdes passent relativement « près » de notre planète, sans risque pour nous. Un spécimen mesurant 4 fois la taille de l’Empire State Building va faire lui aussi un passage le 27 mai 2022, sans aucun danger.

Il serait « quatre fois plus grand que l’Empire State Building », d’après certains médias américains. Un astéroïde assez gros, dont le diamètre mesure 1,8 kilomètre, va, semble-t-il, passer à proximité de la Terre le 27 mai 2022, selon une information relayée par ScienceAlert le 23 mai. Il n’y a en fait aucun risque que l’objet nous « frôle ».

Un (improbable) astéroïde menaçant la Terre. // Source : Pixabay (photo recadrée)

Un astéroïde potentiellement dangereux ?

Pas d’inquiétude : l’astéroïde nommé 7335 (1989 JA) passera à 4 millions de kilomètres de la Terre, soit environ 10 fois la distance moyenne qui sépare la Terre et la Lune. Toutefois, la Nasa classe celui-ci comme « potentiellement dangereux », étant donné la taille imposante de la roche spatiale (1,8 km de diamètre) et sa présente relativement proche de la Terre.

Qu’est-ce que cela signifie, un astéroïde « potentiellement dangereux » ? Le directeur du CNEOS, Paul Chodas, a déclaré auprès de Newsweek qu’ « au cours des prochains siècles et millénaires, l’orbite de l’astéroïde peut évoluer vers une orbite qui a une chance d’impacter la Terre. Nous évaluons ces possibilités d’impact sur le long terme, soit plusieurs siècles. » Pour être considéré comme dangereux, un astéroïde doit mesurer au moins 140 mètres de large et se trouver à moins de 4,6 millions de kilomètres distance de l’orbite terrestre autour du Soleil.

L’approche de 7335 (1989 JA), qui devrait se produire le 27 mai 2022, sera une bonne occasion pour les scientifiques de mieux observer l’astéroïde, ainsi qu’une chance pour les astronomes amateurs de le repérer dans le ciel austral près de la constellation de l’Hydre. Les astronomes qui espèrent apercevoir l’astéroïde auront besoin d’un télescope pour voir le massif du rocher (il ne sera pas assez brillant pour être vu à l’œil nu).

Que se passerait-il en cas de menace avec un astéroïde ?

Les impacts d’astéroïdes seraient possiblement dangereux pour notre planète, en raison de leur potentiel de destruction. Mais n’ayez crainte, ce n’est pas le cas de celui-ci (ni d’aucun autre, d’ailleurs).

Trajectoire, en blanc, de l’astéroïde 7335 (1989 JA) dans le système solaire. // Source : Capture d’écran CNEOS Nasa

La NASA surveille de près les astéroïdes avec sa mission DART, tout comme le CNSA. L’agence spatiale chinoise a récemment manifesté son intention de lancer une mission dans le but d’observer une éventuelle déviation de trajectoire d’astéroïdes, potentiellement dangereux, et une possible collision avec la Terre. Digne d’un film hollywoodien, n’est-ce pas ?