La sonde spéciale passera au-dessus de la Terre vers 4h du matin en Amérique du Nord. Elle doit observer les astéroïdes troyens pendant près de douze ans.

Ce dimanche 16 octobre, la sonde Lucy passera devant la terre pour son premier anniversaire de lancement. Le vaisseau spatial a été lancé en 2021, avec pour objectif de se rendre jusqu’aux astéroïdes troyens de Jupiter d’ici à 2027. Le but serait de trouver des indices sur la formation de notre système solaires depuis ces satellites rocheux.

Lucy survolera notre planète à environ 380 km du sol et pourra être observée en Amérique du Nord à 4h du matin. En passant devant la Terre lors du premier anniversaire de son lancement, la sonde gagnera une partie de l’énergie orbitale dont elle a besoin pour voyager vers cette population d’astéroïdes jamais visitée auparavant.

Les astéroïdes troyens sont piégés en orbite autour du soleil à la même distance que Jupiter. Ces résidus de la formation des planètes – il y a 4,5 milliards d’années – se comptent par milliers. Lucy en est actuellement à un an d’un voyage de douze ans et visera le premier groupe de corps célestes en 2027-2028.

Lucy va s’approcher des astéroïdes troyens de Jupiter. // Source : NASA’s Goddard Space Flight Center

Rendez-vous le 23 octobre pour observer un astéroïde

Le vaisseau spatial sera très proche de la terre ce dimanche, même plus bas que la Station spatiale internationale, ce qui signifie que Lucy traversera une région pleine de satellites et de débris en orbite autour de la Terre. Pour assurer la sécurité du vaisseau spatial, la NASA a développé des procédures pour anticiper tout danger potentiel et, si nécessaire, pour exécuter une petite manœuvre pour éviter une collision.

Malheureusement pour les amateurs d’astronomie français, il sera impossible de suivre le passage de la sonde. Néanmoins, l’Association Française d’Astronomie demande un coup de main dans cette mission pour observer l’astéroïde Eurybate, le 23 octobre 2022 à 4h du matin.

Vous aimez l'astronomie, vivez quelque part sur cette bande qui traverse la France et vous rêvez de participer à la recherche scientifique? Voici une observations simple à faire qui sera très utile pour la mission spatiale @LucyMission de la NASA! Thread👇 pic.twitter.com/qE4KrfcFNz — Eric Lagadec (@EricLagadec) October 7, 2022

À terme, Lucy devra étudier la trajectoire de cet astéroïde d’environ 60 kilomètres de diamètre, qui se trouve actuellement à 600 millions de kilomètres de nous.