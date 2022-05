Sony a lancé la refonte du PlayStation Plus en Asie, l’occasion de découvrir quelques (mauvaises) surprises.

Le nouveau PlayStation Plus, attendu pour le 23 juin 2022, est disponible en avance dans certains pays d’Asie. Et, à peine lancé, le service de Sony enrage déjà certains utilisateurs. Les premiers témoignages, disponibles sur Reddit ou sur Twitter, font état de pratiques commerciales très étranges et d’un catalogue loin d’être à la hauteur des attentes (en termes de quantité).

« Le nombre de jeux disponibles dans les formules Extra et Deluxe n’est pas celui promis par Sony (plus de 400) », explique Handiness7915. Tout porte à croire que la firme nippone a gonflé le volume en comptant plusieurs fois un même jeu qui serait disponible dans plusieurs versions. « Nous n’avons que 12 jeux PlayStation, 5 jeux PSP et 4 jeux PS2. Pour le moment, le niveau Deluxe ne vaut pas le coup », déplore Slzyc dans un tweet publié le 24 mai. En Asie, l’option Deluxe est l’équivalent du Premium, dépourvu du jeu en streaming.

PlayStation Plus. // Source : Sony

Sony et ses pratiques commerciales douteuses

En plus de proposer un catalogue décevant, le nouveau PlayStation Plus compliquerait sérieusement la vie des fans qui aimeraient faire évoluer leur abonnement en cours. On rappelle ainsi que le service passe d’une seule option, à 8,99 € par mois, à trois déclinaisons, de 8,99 à 16,99 €. Plus on paie cher, plus on profite de fonctionnalités.

Néanmoins, si on est déjà abonné au PlayStation Plus et qu’on souhaite passer à une offre supérieure, alors l’addition pourrait s’avérer plus salée que prévu. Il semblerait que Sony oblige à s’abonner pour toute la durée de son abonnement en cours. Vous avez accumulé dix ans de PlayStation Plus grâce à des promotions ? Vous devrez vous abonner au PlayStation Plus Extra ou au PlayStation Plus Premium pendant dix ans, en payant une somme exorbitante en une seule fois. Une vraie limite pour qui préférerait prendre un petit mois de temps en temps, en fonction des envies.

Pire, le système retenu par Sony fait sauter les réductions précédemment appliquées. Concrètement, si vous avez pris un an d’abonnement au PlayStation Plus à un tarif réduit, vous devrez payer la différence calculée à partir du prix réduit, non du prix normal.

Exemple :

PlayStation Plus PlayStation Plus (- 25 %) Prix payé 59,99 € 50,99 € Prix formule Extra 99,99 € 99,99 € Prix à payer 40 € 49 € Coût total 99,99 € 99,99 €

Si Sony était juste, il facturerait 40 € à tout le monde, qu’importe le prix payé par l’abonné à la base.

Ce système pénalise fortement les joueuses et les joueurs les plus prévoyants. C’est encore plus vrai pour celles et ceux qui auraient un peu trop anticipé en additionnant les années de PlayStation Plus, pensant réaliser une bonne affaire. Leur fidélité n’est clairement pas récompensée. On rappelle que Sony avait vite empêché les gens d’accumuler les abonnements au PlayStation Now, automatiquement converti en PlayStation Plus Premium.