Sony a levé le voile sur les jeux qui seront ajoutés au catalogue des formules PlayStation Plus les plus chères, dès le 17 septembre. Il y a le prometteur The Plucky Squire dans le lot.

À partir du 17 septembre, les abonnés du PlayStation Plus Extra et du PlayStation Plus Premium vont pouvoir découvrir dedes nouveaux jeux vidéo dans le cadre de leur abonnement. Parmi eux, il y a le prometteur et inédit The Plucky Squire. Ils peuvent trépigner d’impatience.

Les jeux PS Plus Extra et Premium en septembre 2024 // Source : Sony

Il existe plusieurs formules d'abonnement au PlayStation Plus.

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en septembre 2024

The Plucky Squire (PS5)

Savoureux mélange de 2D et de 3D, The Plucky Squire est disponible dès sa sortie dans les abonnements PlayStation Plus les plus chers. On y a joué en avant-première et c’est une vraie pépite. Un titre à surveiller en cette rentrée 2024.

Under the Waves (PS4, PS5)

Décrit comme une lettre d’amour aux océans, Under the Waves nous place dans le costume de Stan, un plongeur professionnel qui fuit le deuil comme il peut. Le récit prend un peu plus d’épaisseur à mesure qu’on s’enfonce dans les profondeurs.

Night in the Woods (PS4, PS5)

Mae Borowski ne reconnaît plus rien de la ville minière de Possum Springs, où se passent d’étranges phénomènes la nuit. À elle de découvrir ce qui s’y trame vraiment.

Road 96 (PS4, PS5)

Inspiré des films de Quentin Tarantino, des frères Coen et de Bong Joon-ho, Road 96 est un road trip vidéoludique dans lequel chacun vivra sa propre aventure. Lieux insolites et rencontres passionnantes sont au centre de l’expérience.

8/10 Road 96 Lire le test Il n’y a pas d’offres pour le moment Points forts La dynamique du road trip est grisante

Les choix ont un impact visible sur notre trajet

L’esthétique est belle Points faibles On croise toujours les mêmes personnages, c’est redondant

Far Cry 5 (PS4)

Dans cet opus de l’une des sagas les plus populaires d’Ubisoft, on défie une secte qui sévit dans le Montana. Comme toujours, Joseph Seed, le méchant, est charismatique.

Mais aussi :

Chernobylite (PS4, PS5)

Wild Card Football (PS4, PS5)

Space Engineers (PS4, PS5)

Ben 10 (PS4)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en septembre 2024

Pistol Whip (PS VR2)

Secret Agent Clank (PS4, PS5)

SkyGunner (PS4, PS5)

Mister Moskeeto (PS4, PS5)

