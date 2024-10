Lecture Zen Résumer l'article

Sony a confirmé ce qu’on craignait depuis la présentation de la PS5 Pro : les plaques de personnalisation de la PS5 Slim, malgré un design similaire, ne sont pas compatibles. Il faudra repasser à la caisse.

Un flou entoure la PlayStation 5 Pro depuis sa présentation : les plaques de personnalisation de la PS5 Slim seront-elles compatibles ? On a lu tout et son contraire, sans affirmation claire de la part de Sony. Mais maintenant que la presse et les influenceurs commencent à recevoir la console en amont de la sortie, la multinationale s’est décidée à apporter une réponse.

« Les façades de la PS5 ne sont pas compatibles avec la PS5 Pro. Cependant, les propriétaires pourront modifier les façades de la PS5 Pro plus tard, quand elles seront disponibles », a confirmé un porte-parole de la marque PlayStation le 30 octobre, dans les colonnes du média IGN. Si jamais vous pensiez personnaliser votre PS5 Pro (blanche de série), non seulement il faudra patienter, mais il faudra aussi payer.

La PS5 Pro au Tokyo Game Show. // Source : Benjamin Bruel pour Numerama

Les façades de la PS5 Pro et de la PS5 Slim font la même taille, mais…

Ce doute à propos des façades de la PS5 Pro existe en raison des similitudes qui existent avec celles de la PS5 Slim, si on se fie aux photos officielles. Figurez-vous que ce n’est pas une impression selon ce sujet publié par un internaute, Zrorro, sur Reddit. Ce dernier a pu essayer de fixer des plaques de couleur bleue sur la PS5 Pro, sans y parvenir à 100 %. Son constat risque de faire jaser.

« Je peux confirmer que les plaques inférieures [quand la console est montrée à la verticale] correspondent, mais ce n’est pas le cas des plaques supérieures alors qu’elles font la même taille. Les ergots qui se connectent à la console sont placés différemment. Vous ne pouvez pas donc attacher la partie supérieure », dit-il.

PlayStation 5 Pro does not work with the slim plates.

Zrorro dit donc que Sony vend exactement les mêmes plaques, en termes de proportions, mais avec un système d’attache suffisamment différent pour forcer l’achat. En termes de mesquinerie, on atteint des sommets, sachant que la PS5 Pro, facturée 800 €, est livrée sans lecteur (120 €) ni socle vertical (30 €). Pour les plaques, il faudra compter entre 50 et 60 € de plus.

Cette décision est d’autant plus édifiante que les plaques de la PS5 Slim sont bel et bien compatibles à 50 %, pour une raison simple : le lecteur amovible, livré avec une façade dédiée, est le même pour les deux consoles. Sony ne veut pas s’embarrasser en vendant un lecteur pour la PS5 Slim et un autre pour la PS5 Pro, ce qui facilite sa gestion des stocks. La démarche aurait pu être prolongée aux façades, qui ne sont en plus rien d’autre que des morceaux de plastique.

Il y a une géométrie variable sur la manière dont Sony commercialise les accessoires pour la gamme PS5 : ainsi, le socle vertical est compatible avec toutes les consoles (même la première génération de 2020).

