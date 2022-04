Vous êtes intéressé par la future offre PlayStation Plus Premium de Sony, mais les 119,99 euros par an à débourser vous semblent trop ? Bonne nouvelle, une manipulation aussi aisée que légale vous permettra de réaliser 50 % d’économie !

Il y a quelques jours, Sony présentait sa réponse au Game Pass de Microsoft : la fusion de ses offres PlayStation Plus et PlayStation Now. Plus exactement, le PlayStation Plus disposera en juin prochain de trois paliers, dont les deux plus onéreux intégreront le service de jeux à la demande PlayStation Now. Ces derniers ne sont pas bon marché, mais il existe une astuce simple pour profiter de la meilleure offre à moitié prix au moment où elle sera lancée. Pour cela, un seul mot à retenir : conversion. Suivez le guide.

DualSense PS5 noire // Source : Louise Audry pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Que comprend exactement le PlayStation Plus Premium ?

Récapitulons rapidement les trois paliers du nouveau PlayStation Plus qui seront lancés en juin :

PlayStation Plus Essentials : 8,99 euros par mois (24,99 euros par trimestre ou 59,99 euros par an). C’est tout simplement le nouveau nom du PlayStation Plus, qui ne change pas de prix, et qui propose simplement les sauvegardes dans le cloud, des réductions sur des jeux, l’accès aux jeux en ligne et (seulement) deux jeux gratuits tous les mois.

13,99 euros par mois (39,99 euros par trimestre ou 99,99 euros par an). Ce palier fusionne le PlayStation Plus et le PlayStation Now. Il permet ainsi d’accéder à un catalogue de 400 jeux PS4/PS5 en téléchargement, mais à aucune sortie day one comme peut le proposer le Game Pass de Microsoft. Sony promet cependant de gros jeux dès le lancement, comme God of War ou Spider-Man Miles Morales. PlayStation Plus Premium : 16,99 euros par mois (49,99 euros par trimestre ou 119,99 euros par an). Outre les avantages des paliers précédents, cette offre ajoute 340 jeux PS1/PS2/PS3 et PSP. De plus, les jeux du catalogue à la demande (sauf les jeux PS5) deviennent également accessibles de partout et sans téléchargement via le cloud-gaming. Une offre qui pourra ainsi intéresser les joueurs PC qui ne disposent pas d’une PS4 ou PS5.

Quelle est l’astuce pour économiser 50 % ?

Cela ne vous aura pas échappé : le PlayStation Plus Premium coûte le double du PlayStation Plus d’aujourd’hui, mais aussi du PlayStation Now dans sa forme actuelle. Cependant, Sony propose une offre de reconversion du PlayStation Now vers le PlayStation Plus Premium sans surcoût.

Ainsi, si votre période d’abonnement au PlayStation Now dépasse juin 2022, les mois restants vous seront facturés au même prix qu’avant, et non au prix réhaussé du PlayStation Plus Premium dont vous profiterez malgré tout. C’est donc le moment idéal pour vous abonner au PlayStation Now, et pourquoi pas sur une longue période.

Comment profiter de la conversion PlayStation Plus Premium pour payer moins cher ?

Connectez vous à votre compte PlayStation sur le site officiel

Ajoutez 12 mois de PlayStation Now à 59,99 euros à votre panier

Réglez votre achat

Répétez cette opération si vous le souhaitez pour ajouter des mois supplémentaires

Votre compte devrait désormais vous indiquer la date de fin de votre abonnement PlayStation Now dans 12, 24, 36 (ou plus mois). En juin prochain, il se transformera automatiquement en abonnement PlayStation Plus Premium, dont vous n’aurez payé que la moitié du prix.