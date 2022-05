Le saviez-vous ? Un jeu vidéo Avatar est en développement sous pavillon Ubisoft. Annoncé de longue date, il est normalement attendu d’ici mars 2023. Seul hic : on ne l’a jamais vraiment vu.

La fin d’année 2022 marquera le grand retour d’Avatar sur nos écrans. Après une longue absence, la saga poursuivra son épopée très appréciée avec un deuxième film sous-titré La voie de l’eau (la première bande-annonce a été diffusée). Et, vous l’avez peut-être oublié, un jeu vidéo est actuellement en préparation au sein du studio Massive Entertainment pour le compte d’Ubisoft. Il sera disponible avant fin mars 2023, a promis la multinationale.

Dans son bilan financier publié le 11 mai, Ubisoft a évoqué l’année fiscale 2022/2023 et, surtout, les jeux qui lui permettront de porter sa croissance. Trois productions ambitieuses sont citées : Skull & Bones (une véritable arlésienne), Mario + Rabbids: Sparks of Hope (exclusivité Nintendo Switch) et, donc, le fameux Avatar: Frontiers of Pandora. Le hic ? On ne l’a pas beaucoup vu.

Il serait grand temps de montrer Avatar: Frontiers of Pandora

Cela fait quand même un long moment qu’on entend parler d’Avatar: Frontiers of Pandora — l’officialisation date de mars 2017. À l’époque, on ne connaissait que l’identité du studio de développement — Massivement Entertainment, donc, — et le nom du moteur 3D qui donnera vie à une version interactive de Pandora. Il a fallu attendre juin 2021 pour voir une première bande-annonce.

La vidéo en question est davantage pensée pour en mettre plein la vue, rappelant que le Snowdrop engine rime avec rendu flamboyant et que Pandora est un univers luxuriant. En revanche, elle ne permet pas vraiment de se faire une idée concrète du gameplay. Sur ce point, il faut pour le moment s’en remettre aux quelques informations disponibles sur le site officiel. Avatar: Frontiers of Pandora est décrit comme un jeu d’action/aventure à la première personne. On pourra découvrir « des territoires de l’Ouest, une région de Pandora jusqu’ici inconnue », « un monde peuplé de créatures uniques et de nouveaux personnages ».

Avatar: Frontiers of Pandora // Source : Ubisoft

S’il paraît logique, commercialement parlant, de lancer Avatar: Frontiers of Pandora à la même période que le film, il convient de rappeler qu’Ubisoft n’est pas toujours très ponctuel avec les dates de sortie. Par conséquent, on ne s’étonnera pas d’un éventuel retard pour ce blockbuster prévu sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X, PC et Stadia. Seule certitude ? Massive Entertainment est un studio très, très sérieux, qui a donné naissance à l’un des meilleurs jeux Ubisoft de ces dernières années (The Division 2). C’est d’ailleurs lui qui s’occupera de Star Wars.