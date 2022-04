Tous les jeux vidéo Star Wars qui sont prévus par les studios

Plusieurs jeux vidéo Star Wars sont en développement. Il y en a tellement qu’on peut facilement s’y perdre.

Pendant longtemps, Electronic Arts s’occupait de tout en matière d’adaptation vidéoludique de la saga Star Wars . Ces dernières années, on a pu apprécier des jeux comme Star Wars Jedi: Fallen Order ou encore Star Wars: Squadrons. Aujourd’hui, l’éditeur américain est toujours impliqué dans l’empire Star Wars, mais il n’est plus le seul acteur de l’industrie à pouvoir développer des jeux vidéo sous licence.

En effet, Disney a décidé de revoir la stratégie gaming articulée autour de la marque Star Wars, avec pour but de multiplier les projets pour attirer des fans qui ne demandent que cela. La multinationale a même fondé un label Lucasfilm Games. « EA a été et continuera d’être un partenaire important pour nous à l’avenir. Mais nous pensons qu’il y a la place pour d’autres », révélait Sean Shoptaw, vice-président du département centré sur les jeux au sein de Disney, dans une interview accordée à Wired en janvier 2021.

Depuis ce changement de paradigme, Disney empile les annonces de jeux vidéo Star Wars. On en dénombre aujourd’hui six en développement, avec aucune période de sortie très claire pour chacun.

Tous les jeux vidéo Star Wars en développement

Les jeux Star Wars Chez Electronic Arts

Si beaucoup ont pensé qu’Electronic Arts se détournerait définitivement de la saga Star Wars, l’entreprise a vite montré le contraire. Dans un tweet publié le 13 janvier 2021, elle indiquait avoir « hâte de poursuivre le partenariat avec Lucasfilm Games », promettant alors plusieurs titres.

Un an plus tard, Electronic Arts a officialisé l’arrivée de pas moins de trois nouvelles expériences Star Wars. Et il y en aura pour tous les goûts :

La suite de Star Wars Jedi: Fallen Order, soit un jeu d’action et d’aventure avec un peu de narration ;

Un nouveau jeu de tir à la première personne, aux contours encore flous (forte orientation multijoueur ou non ?) ;

Un jeu de stratégie qui rappellera peut-être de joyeux souvenirs aux fans de Star Wars: Galactic Battlegrounds.

Les deux premiers projets ont été confiés à Respawn Entertainment, studio polyvalent à qui on doit Star Wars Jedi: Fallen Order et Apex: Legends. Le troisième, en revanche, est conçu par Bit Reactor, composé d’anciens employés de Firaxis Games (structure spécialisée dans la stratégie).

Star Wars Jedi: Fallen Order // Source : Electronic Arts

Les jeux Star Wars Chez Ubisoft

Sitôt le label Lucasfilm Games annoncé, on a découvert l’existence d’une adaptation ambitieuse supervisée par Ubisoft. « L’univers Star Wars est une source incroyable de motivation pour nos équipes pour innover et repousser les limites de notre industrie. Imaginer des nouveaux mondes, des nouveaux personnages et de nouvelles histoires qui enrichiront cet univers est une formidable opportunité pour nous », se réjouissait Yves Guillemot, CEO d’Ubisoft, au moment de l’officialisation en janvier 2021.

C’est Massive Entertainment qui s’occupe du développement. Le studio, notamment connu pour l’excellent The Division 2, a prouvé qu’il savait y faire avec les licences cultes (exemple : le très apprécié South Park : L’Annale du destin), sachant qu’il travaille aussi sur un jeu vidéo Avatar. À noter qu’on ne sait rien du jeu, sinon qu’il s’agira d’une expérience en monde ouvert.

Les jeux Star Wars Chez Quantic Dream

Ubisoft ne sera pas le seul partenaire français de Disney à travailler sur des adaptations de Star Wars. À l’occasion de la cérémonie des The Game Awards 2021, Quantic Dream a révélé Star Wars Eclipse. Connaissant le passif du studio, l’accent sera mis sur la narration. Une première bande-annonce est déjà disponible, et elle donne quelques frissons. Articulé autour d’un casting réunissant plusieurs personnages importants, Star Wars Eclipse se situera pendant l’ère de la Haute République (soit des années avant la prélogie).

les jeux Star Wars Chez Skydance New Media

Studio dirigé par Amy Hennig (scénariste et directrice créative des premiers Uncharted), Skydance New Media a annoncé, dans un communiqué publié le 19 avril, la mise en chantier d’un jeu vidéo situé dans la galaxie Star Wars. Le genre est déjà connu — action/aventure — et on nous promet tout à la fois une histoire originale et une mise en scène très cinématographique (comme… Uncharted).

Pour l’anecdote, Amy Hennig est passée par Electronic Arts pour développer un jeu vidéo Star Wars qui n’a jamais vu le jour. Pour elle, il s’agit donc d’une revanche.

