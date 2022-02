Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage… Ces séries ne seront plus accessibles sur Netflix à compter du 1er mars 2022, car la plateforme en aura perdu les droits. Cependant, Disney, qui les récupère, ne les met visiblement pas tout de suite en ligne sur Disney+. Où sont passés les Defenders ?

Jessica Jones ne sera pas sur Disney+ à partir du 1er mars. On aurait pu penser que la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) de Disney allait immédiatement mettre en ligne les séries Marvel, mais Gizmodo confirme le 17 février 2022 que ça ne sera pas le cas.

Le site d’information américain a eu accès à la liste mensuelle des nouveaux contenus qui arrivent sur Disney+, et a pu constater qu’aucun des defenders ne fera son apparition dans la grille en mars. En France, Numerama n’a pas encore reçu le programme de ce prochain mois, mais il serait surprenant que l’hexagone bénéficie d’exclusivités aussi grandes, alors que les États-Unis en sont privés.

Nous avons toutefois posé la question à Disney+ France et modifierons cet article en conséquence.

Jessica Jones partira de Netflix France le 1er mars 2022

Pourquoi toutes ces séries ne seront-elles plus sur Netflix ?

Pour comprendre l’ampleur du sujet, il faut revenir au début de l’avénement des plateformes de SVOD. En 2015, Netflix lance Daredevil, une série originale co-produite par la multinationale, mais aussi Marvel Studios et ABC (tout deux font partie du groupe Disney). Puis enchaine avec Jessica Jones (2015), Luke Cage (2016), Iron Fist (2017), la mini-série The Defenders et The Punisher (2017).

Pendant plus de cinq ans, Netflix avait les droits de diffusion de toutes ces séries, mais ils n’étaient pas infinis — la franchise et les personnages appartiennent à Disney. Puis Disney+ est arrivé (avec aujourd’hui un abonnement à 8,99€ par mois), avec ses propres ambitions de création et de diffusion. Dès 2018, le nouveau CEO Bob Iger confiait à propos des licences cédées à des tiers que « [Disney+] doit être la plateforme de tous les contenus Disney, ce qui signifie récupérer nos produits disponibles ailleurs. »

C’est pour cette raison que Netflix a été contraint d’annoncer à ses abonnés que ces six productions Marvel allaient disparaitre de son catalogue au 28 février 2022. D’ici quelques jours, il ne sera plus possible de regarder les aventures sérielles de Matt Murdock, Jessica Jones et les autres sur la plateforme.

Il fait peu de doute que ces séries apparaitront sur Disney+ tôt ou tard, mais la plateforme a visiblement décidé de prendre un peu son temps au lieu de tout rapatrier d’un coup. Il est possible que la firme de Mickey souhaite faire grimper l’attente en gardant ces séries sous le coude, mais aussi, plus prosaïquement, qu’il s’agisse d’un imbroglio complexe de négociation des droits de diffusion, et que Disney+ les mettra en ligne dès qu’il pourra.