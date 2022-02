Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher arrivent bien sur Disney+

Les séries Marvel quittent le catalogue de Netflix, mais pas de panique : elles seront bien sur Disney+. Cela commence dès le mois de mars au Canada.

Si vous avez Netflix, il ne vous reste plus que quelques jours pour y regarder les séries Marvel autour de l’équipe des Defenders : Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher, Iron Fist, et le crossover The Defenders. Dès le 28 février 2022, elles ne seront plus au catalogue.

En cause, une expiration des droits de diffusion. Mais pas de panique : ces droits ont été directement récupérés par Marvel, et donc par Disney, qui entend regrouper tous ses contenus sur sa propre plateforme de vidéo à la demande. Le doute planait sur la récupération de ces productions par Disney+, mais c’est dorénavant officialisé : toutes les séries autour des Defenders vont rejoindre Disney+.

Le 16 mars au Canada : et en France ?

L’officialisation s’est faite via un communiqué de Disney+ Canada annonçant que l’intégralité de ces séries Marvel auparavant diffusées sur Netflix seront disponibles au catalogue. Une date est même livrée : le 16 mars 2022. Il ne faudra donc que deux semaines entre un départ de Netflix et une arrivée sur Disney+.

Les Defenders quitteront Netflix pour Disney+. // Source : Marvel

Cette annonce, cependant, concerne dans l’immédiat la version canadienne de la plateforme. Il n’y a pas encore eu de communiqué plus global de Disney+ quant à l’arrivée de ces séries sur ses différents catalogues dans le monde. On ne peut donc pas savoir, à cette date, quand ces séries seront disponibles sur Disney+ France. Quoi qu’il en soit, leur disponibilité prochaine au catalogue est très probable, sauf retournement de situation propre aux négociations de droits de diffusion en France.

Vers de nouvelles aventures pour Daredevil ?

En récupérant les droits sur ses séries, Disney/Marvel a également récupéré ses personnages. Et la firme est bien décidée à les faire revenir avec le même casting. En l’espace de quelques semaines, nous avons d’ores et déjà revu deux personnages clés : Daredevil (Matt Murdock) est apparu dans Spider-Man No Way Home sous les traits de Charlie Cox ; et le Caïd était le grand méchant de Hawkeye, signant au passage le retour de Vincent D’Onofrio.

Le retour de Charlie Cox en Daredevil ne s’arrêtera pas là. « Je sais quelque chose. Je ne sais pas grand-chose, mais je sais qu’il y aura autre chose », a récemment déclaré l’acteur — dans un teasing typique de tout ce qui entoure Marvel ces derniers temps. Et de toute façon, le grand patron de Marvel a déjà exprimé à plusieurs reprises son souhait de faire revenir Charlie Cox en Daredevil.