Comment la scène de Daredevil dans Spider-Man No Way Home a été modifiée

C’est un petit secret de tournage révélé par l’un des artistes du film : à l’origine, Matt Murdock ne saisit pas une brique.

Spider-Man No Way Home était riche en surprises, et Marvel voulait à tel point garder le secret que le studio avait modifié numériquement des trailers pour conserver le mystère jusqu’au bout. Résultat, le film est une succession de surprises en nous offrant de grands retours à la pelle.

Parmi les retours les plus notables, celui de Daredevil n’est pas passé inaperçu. Depuis la fin de la série Netflix, les fans espéraient que Charlie Cox reprendrait son rôle de Matt Murdock. Dans No Way Home, on le retrouve sous sa forme d’avocat, venant en aide à Peter et sa famille sous les feux des projecteurs.

Peter ne semble pas au courant de la double vie de Matt Murdock, mais alors qu’une brique brise la fenêtre et manque d’éborgner notre Spidey, l’avocat la rattrape en un geste. Cette scène cache un étonnant secret de tournage : ce n’était pas une brique lors du tournage.

Daredevil et Peter Parker tiennent une sphère

Une grosse machine comme Spider-Man No Way Home mobilise une quantité impressionnante d’effets spéciaux visuels (VFX) pour fonctionner. Mais certains de ces effets sont des astuces tout à fait basiques. L’artiste VFX Kelly Port a œuvré dans le film (et a été nominé aux Oscars pour ce travail). Dans un podcast diffusé le 17 avril 2022, il se confie sur certains secrets.

Parmi eux, il évoque (à 5:00) la scène déjà culte avec Daredevil. Au micro, il explique que ce n’était pas réellement une vraie brique — ni une brique en plastique ou en mousse : il s’agissait d’une sphère. Et il s’agissait même plus spécifiquement d’une boule à neige. Sauf qu’au dernier moment, une « décision créative » est advenue, explique-t-il, ce qui a nécessité de modifier la boule en une brique.

L’anecdote n’a pas d’implications très importantes pour le film, mais permet de prendre conscience qu’un film comme No Way Home regorge de petits effets spéciaux que l’on ne remarque pas au premier coup d’œil. En revanche, si vous zoomez sur les mains de Charlie Cox et de Tom Holland, la forme ronde de l’objet apparaît de manière assez évidente.

On voit clairement que les acteurs saisissent un objet rond. // Source : Marvel

Sur les images zoomées de la scène, on voit clairement que les acteurs ont un objet rond entre leurs mains. L’un des doigts de Tom Holland dépasse même de la brique de manière assez peu naturelle. Mais rien de tout cela n’est réellement observable dans le feu de l’action.

Le « pourquoi » de la modification n’est pas précisé par l’artiste. Mais lorsqu’on regarde le script final du film, il y ait inscrit que l’on doit voir sur la brique « We believe Mysterio ». Sans doute le choix créatif a-t-il été fait dans le but d’insérer ce petit détail.