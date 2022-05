HBO diffuse la toute première bande-annonce de House of the Dragon, la série dérivée de Game of Thrones.

Ça y est, il est sorti ! Non pas le nouveau trailer de la série Star Wars sur Obi-Wan Kenobi (c’était hier), mais la première bande-annonce de House of the Dragon, la première série dérivée de Game of Thrones, qui va se focaliser sur un épisode du règne mouvementé de la dynastie Targaryen. La série sera diffusée à partir du 21 août 2022.

La dynastie agitée des Targaryen

Ce premier trailer est surtout l’occasion d’avoir enfin une petite idée de ce qu’a été le règne des Targaryen lorsque cette maison dominait Westeros. Certes, celles et ceux qui ont déjà lu Fire & Blood (Feu et Sang) de George R. R. Martin sont déjà bien au courant. Mais tous les autres qui ne connaissent cet univers qu’à travers Game of Thrones n’en n’ont aucune idée.

Paradoxalement, le trailer se montre avare en dragons, alors mêmes que la série doit en contenir un grand nombre. On ne voit distinctement qu’un œuf au début, puis un autre plus tard, et enfin deux dragons à deux moments différents. Nul doute que HBO en garde sous le pied, car il doit y en avoir bien plus, répondant à des noms comme Meleys, Vermithor, Point du Jour ou Morghul.

