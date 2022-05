À l’occasion de la journée de célébration de Star Wars, Lucasfilm diffuse une nouvelle bande-annonce pour la série Kenobi qui sera disponible à partir de la fin mai sur Disney+.

On s’y attendait forcément, puisque le 4 mai est traditionnellement la journée de célébration de Star Wars. Cela n’a pas manqué : tôt dans la matinée, un tweet promettait la sortie plus tard dans la journée d’une nouvelle bande-annonce pour la série Obi-Wan Kenobi, qui sera diffusée en streaming à la fin du mois de mai sur Disney+. Elle est enfin là.

Une mise en garde toutefois s’imposer : comme tout trailer, des séquences de la série sont montrées à l’écran, ce qui peut vous gâcher le plaisir de la découverte lorsque la série sera disponible en SVOD sur la plateforme américaine. Si vous ne souhaitez ne rien voir de tout cela, nous vous recommandons de ne pas cliquer sur le bouton lecture. Pour les autres, bon visionnage.

Le retour du sinistre sombre seigneur vêtu de noir

Évidemment, on se demandait si ce nouveau trailer allait enfin montrer un certain personnage de la saga cinématographique. La première bande-annonce de Kenobi s’était jouée de nous. La deuxième offre enfin un aperçu, certes modeste, de l’un des vilains les plus emblématiques du cinéma, si ce n’est le plus marquant : Dark Vador. Il apparaît fugacement à quelques reprises.

Le retour du Mal. // Source : Lucasfilm

La présence de Dark Vador est tout sauf une surprise pour les fans de Star Wars. Le personnage occupant un rôle central dans les trois films de la trilogie originale, qui sont situés chronologiquement après la série , et étant le deuxième personnage le plus important de l’Empire Galactique derrière l’Empereur Palpatine, il était évident qu’il serait là.

D’ailleurs, Disney avait communiqué sur le retour de l’acteur Hayden Christensen, fin 2020. Le Canadien, qui a incarné d’abord Anakin Skywalker dans les épisodes II (L’Attaque des Clones) et III (La Revanche des Sith), puis Dark Vador, reprend son rôle de sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Compte tenu de la période dans laquelle s’inscrit la série Kenobi, il sera déjà un lord Sith.

Le doute n’est pas permis avec un tel visuel. // Source : Lucasfilm

Hayden Christensen retrouve donc un rôle qu’il connaît bien, puisqu’il a occupé sa carrière d’acteur entre 2002 et 2005. Surtout, il retrouve Ewan McGregor, qui a lui aussi retrouvé les habits de son personnage d’Obi-Wan Kenobi, qu’il incarnait à la même période, mais aussi dès 1999 avec l’épisode I, La Menace Fantôme. Que le temps passe vite.

La série Kenobi ne comptera qu’une seule saison de six épisodes. Trop court diront certains. En tout cas, beaucoup s’attendent évidemment à une seule et unique chose : le « match retour » du duel entre Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, devenu Dark Vador. Ce nouveau duel au sommet est aussi attendu qu’il suscite de la crainte, tant le sujet est sensible chez les fans.

