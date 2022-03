Jouer à Mario et être récompensé : le Nintendo Switch Online offre des cadeaux si vous êtes fidèle

Le Nintendo Switch Online introduit une nouvelle fonctionnalité pour les abonnés : des missions qui permettent de récupérer des points et d’accéder à des récompenses.

Nintendo a décidé de récompenser la fidélité de ses abonnés au Nintendo Switch Online. Dans un communiqué publié le 28 février, on découvre l’existence d’une nouvelle fonctionnalité baptisée « Missions et récompenses ». Comme son nom l’indique, elle permet de remplir certaines tâches spécifiques dans le but de récupérer des points, points qui pourront ensuite être échangés contre des bonus.

« Vous pouvez remplir des missions en utilisant régulièrement divers services Nintendo Switch Online, tels que le jeu en ligne ou le cloud des données de sauvegarde », peut-on lire en description. En somme, il peut s’avérer assez aisé d’amasser des points Platine, qui servent de monnaie virtuelle à dépenser dans un catalogue d’objets ou d’éléments cosmétiques pour son compte. Ce système rappelle Microsoft Rewards.

Cette fonctionnalité est d’ores et déjà disponible en France.

Missions et récompenses dans le Nintendo Switch Online. // Source : Nintendo

Nintendo offre des récompenses aux joueurs réguliers

Nintendo donne bien évidemment les modalités des différentes missions à remplir. Quand on ouvre l’application Nintendo Switch Online de la console, on découvre quatre objectifs pour le moment :

Jouer en ligne rapporte 30 points (une fois par semaine) ;

Utiliser le cloud des données de sauvegarde rapporte 20 points (une fois par semaine) ;

Jouer à Super Mario Bros. sur NES rapporte 50 points (une seule fois) ;

Utiliser l’application Nintendo Switch Online rapporte 20 points (une fois par semaine).

Comme vous pouvez le constater, certaines quêtes sont réinitialisées régulièrement, quand d’autres ne sont que ponctuelles. Autant dire qu’il ne faudra jamais hésiter à relancer l’application pour découvrir de nouveaux objectifs simples à remplir.

Missions et récompenses dans le Nintendo Switch Online // Source : Nintendo

Que peut-on obtenir avec les points Platine ? On pourra se créer une icône personnalisée en débloquant des personnages (10 points), des fonds (5 points) et des cadres (5 points). En ce moment, ce sont les jeux Super Mario Odyssey et Animal Crossing: New Horizons. Il y a également des objets physiques à récupérer dans la boutique — comme ce lien pour câble Légendes Pokémon : Arceus (400 points).

Ces tâches sont exclusives au Nintendo Switch Online, mais celles et ceux qui ne seraient pas abonnés peuvent quand même obtenir quelques points Platine. Associer un compte Twitter à son compte Nintendo permet par exemple d’en acquérir 10 en quelques clics.