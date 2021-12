Dans ce nouvel épisode de la série Hawkeye de Disney+, il y a quelques rebondissements.

On se rapproche déjà de la fin de Hawkeye. L’épisode 5 de la série a été diffusé ce mercredi 15 décembre 2021 : l’épisode 6 viendra clore le récit. Si ce « Marvel de Noël » nous plaît pour ses côtés à la fois tendres et drôles, il n’y avait pas encore eu de grand rebondissement… jusqu’à cet épisode.

Voici les deux éléments cruciaux à retenir. Attention, spoilers dans la suite de cet article.

Spoilers sur l’épisode 5 de Hawkeye !

On en sait plus sur Yelena dans Hawkeye

La présence de Yelena — sœur de Natasha Romanoff et elle-même une Black Widow — est centrale dans la première partie de l’épisode. Cela nous offre une scène géniale avec Kate Bishop autour de gnocchis, mais l’on en apprend aussi un peu plus sur ce qui est arrivé à Yelena ces dernières années.

Alors qu’elle était en mission, elle s’absente quelques secondes dans la salle de bain. À cet instant, on aperçoit une sorte de « glitch » : c’est ni plus ni moins que l’Éclipse, causée par Thanos dans Endgame. De fait, Yelena a donc été éclipsée pendant 5 ans, raison pour laquelle elle découvre son amie avec un mari et des enfants. Elle apprend aussi, à cette occasion, la mort de Natasha lors des combats.

Sa motivation semble ni plus ni moins que la vengeance, puisqu’elle veut tuer Clint. Visiblement, la personne qui l’a embauchée lui a menti sur ce qu’il s’est réellement passé : elle est persuadée que Clint est directement responsable de la mort de Natasha. Bien entendu, on sait que cela ne s’est pas passé exactement comme cela, Natasha s’étant sacrifiée.

Yelena dans Hawkeye. // Source : Marvel/Disney+

Qui est le grand patron ?

La deuxième révélation de l’épisode est en réalité bien remplie. On apprend, lors des quelques minutes finales que :

Le « grand patron » auquel tout le monde fait référence — ou l’oncle pour Echo — n’est autre que le Caïd (Kingpin) ;

La mère de Kate travaille avec lui ;

Et c’est donc le Caïd, à travers la mère de Kate, qui a embauché Yelena pour tenter de tuer Clint / Hawkeye.

Cet épisode signe donc officiellement le grand retour de Vincent D’Onofrio dans le rôle du Caïd, plusieurs années après sa présence très remarquée dans Daredevil sur Netflix. Il ne fait plus aucun doute qu’il s’agit du personnage et de l’acteur. Il l’a d’ailleurs reconfirmé sur son compte Twitter, se fendant de sa réplique culte de Daredevil et d’une image de Hawkeye.

C’était l’une des théories présentes sur la toile, mais cela résout quelques questions de la série. Dans les comics, le Caïd est le père adoptif d’Echo et il lui a menti sur qui est responsable de la mort de son père — car c’est lui qui a commandité son meurtre. Dans la série, on dirait que l’histoire se répète d’une façon différente : il semble être à lié à la mort du père d’Echo. La vengeance de cette dernière pourrait donc bien changer de cible dans l’épisode 6.

Rien d’étonnant, à partir de ce constat, qu’il ait aussi menti à Yelena sur la responsabilité de Clint dans la mort de Natasha. C’est d’ailleurs ce que suggère Kate, quand elle dit à Yelena qu’elle devrait s’interroger sur les motivations de celui qui l’embauche. Pourrait-elle faire aussi équipe avec Clint et Kate ?