Séisme sur Netflix : les séries Marvel (Daredevil, Luke Cage) disparaissent à la fin du mois

Si vous n’avez toujours pas regardé les séries Marvel diffusées sur Netflix, préparez-vous à binge-watcher. Car elles vont bientôt disparaître de la plateforme.

Dans votre liste de choses à rattraper sur les plateformes de SVOD (on a tous cette liste), il y a peut-être les séries Marvel diffusées sur Netflix. Et vous feriez mieux de rapidement les cocher, car elles vont disparaître de la plateforme — a indiqué la multinationale dans les colonnes de What’s On Netflix, le 11 février.

Les programmes concernés sont les suivants : Daredevil (saisons 1 à 3, 39 épisodes), Jessica Jones (saisons 1 à 3, 39 épisodes), Luke Cage (saisons 1 & 2, 26 épisodes), Iron Fist (saisons 1 & 2, 23 épisodes), The Punisher (saisons 1 & 2, 26 épisodes) et la mini-série The Defenders (8 épisodes). Ces séries de super-héros, qui n’ont plus été renouvelées après février 2019, ne pourront plus être regardées sur Netflix à compter du 1er mars 2022. Dès à présent, si vous vous rendez sur la page de l’une d’entre elles, il est clairement écrit : « Dernier jour sur Netflix : février 28. »

Les séries Marvel disparaissent de Netflix // Source : Capture d’écran Netflix

Les séries Marvel vont disparaître de Netflix

Des représentants de Netflix et Disney ont confirmé à The Verge que les droits de diffusion vont expirer le 28 février. Un point qui ne surprendra personne : quand Netflix s’est lancé dans l’aventure en 2015, Disney+ n’existait pas encore. Aujourd’hui, la multinationale entend récupérer tout ce qui gravite autour du Marvel Cinematic Universe pour tout regrouper au même endroit. En 2018, Bob Iger, CEO de Disney, confiait à propos des licences cédées à des tiers : « [Disney+] doit être la plateforme de tous les contenus Disney, ce qui signifie récupérer nos produits disponibles ailleurs. »

Nul doute que les 161 épisodes que représentent Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher et The Defenders finiront par atterrir sur Disney+. Cela reste d’ailleurs un moyen de gonfler le catalogue sans trop d’efforts et d’offrir un argument de plus pour le service pensé pour faire briller les multiples marques devenues la propriété de Disney.

On rappelle que Marvel a déjà préparé le terrain en intégrant certains personnages de ces séries dans d’autres productions liées au Marvel Cinematic Universe. Ainsi, Daredevil apparaît subrepticement dans Spider-Man: No Way Home tandis qu’on peut voir Kingpin dans Hawkeye (diffusée sur Disney+). On imagine que d’autres protagonistes seront réutilisés à l’avenir.