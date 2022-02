Alleluia, la vraie version console de Cyberpunk 2077 est enfin disponible

Plus d’un an après son lancement sur PS4, Xbox One et PC, Cyberpunk 2077 s’offre enfin une vraie seconde chance. Les versions Xbox Series S, Xbox Series X et PS5 seront disponibles à compter du… 15 février, aujourd’hui !

CD Projekt Red avait des choses à partager avec les joueuses et les joueurs, conviés à une petite présentation liée à Cyberpunk 2077 et diffusée ce 15 février 2022. Le studio polonais avait promis « a date », un mot à double sens (une date et/ou un rendez-vous). Le RPG, qui a connu un lancement chaotique, est finalement disponible sur PlayStation 5, Xbox Series S et Xbox Series X grâce à la mise à jour 1.5. CD Projekt Red avait initialement prévu ces portages pour 2021, avant de les repousser au premier trimestre 2022.

Il était déjà possible de découvrir Cyberpunk 2077 sur les trois consoles nouvelle génération, mais grâce à la rétrocompatibilité des versions PS4 et Xbox One. Par conséquent, il s’agissait de versions non optimisées et pâtissant de certains soucis techniques déplorés depuis décembre 2020. En toute logique, les moutures Xbox Series et PS5 de Cyberpunk 2077 devraient proposer une expérience proche de celle proposée sur PC. C’est-à-dire : beaucoup plus acceptable.

Les différents modes d’affichage de Cyberpunk 2077

N’oubliez pas que Cyberpunk 2077 est « gratuit »

On rappelle que tous les propriétaires d’une version PS4 ou Xbox One peuvent bénéficier d’une mise à niveau gratuite pour profiter de Cyberpunk 2077 dans les meilleures conditions sur PS5 et Xbox Series (à condition, bien sûr, de rester dans le même écosystème). C’est d’ailleurs une aubaine pour découvrir le jeu aujourd’hui à moindres frais. On peut par exemple trouver la version PS4 à moins de 25 € et la version Xbox à moins de 40 €. Ce qui peut être intéressant pour un nouveau jeu.

Gameplay PS5

Gros succès commercial malgré tout, Cyberpunk 2077 sera peut-être enfin à la hauteur de ses immenses ambitions grâce à cette arrivée sur des consoles plus puissantes. La dette technique est immense pour ce projet attendu de longue date, sachant que CD Projekt Red n’a vraiment pas le droit à l’erreur. Il s’agit en quelque sorte d’une dernière chance pour celui qui est amené à marquer autant les esprits que The Witcher 3: Wild Hunt (lui aussi attendu sur PS5 et Xbox Series).

Gameplay Xbox Series X

Depuis le lancement compliqué en 2020, qui a donné lieu à une campagne de remboursement exceptionnelle et, carrément, à un retrait du PlayStation Store, CD Projekt Red a multiplié les mises à jour pour corriger la situation. Aux dernières nouvelles, Cyberpunk 2077 se trouverait désormais dans un état « satisfaisant ». On espère maintenant qu’il deviendra exceptionnel sur PS5 et Xbox Series.