CD Projekt va utiliser des améliorations développées par les fans pour la future version de The Witcher 3: Wild Hunt, attendue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series S/X.

Si les joueuses et les joueurs guettent la moindre information sur Cyberpunk 2077, gros chantier actuel de CD Projekt Red après un lancement raté, il ne faudrait pas oublier que The Witcher 3 : Wild Hunt va aussi bénéficier d’une nouvelle sortie.

Le studio polonais compte profiter de la puissance accrue de la PS5, de la Xbox Series S et de la Xbox Series X pour proposer une version améliorée du jeu de rôle très apprécié. Et CD Projekt Red pourrait se rapprocher de la communauté pour utiliser certaines modifications développées par les fans.

L’information a été rapportée par Halk Hogan, créateur de plusieurs améliorations visuelles pour The Witcher 3 : Wild Hunt (textures en 4K notamment). Dans une vidéo publiée sur YouTube le 4 mai, il explique avoir été contacté par CD Projekt Red. « J’ai reçu un message de la part de CDPR à propos d’une collaboration. Même si ce n’est pas encore 100 % sûr, il est possible que mon mod HD Reworked soit intégré dans la prochaine version du jeu », indique l’intéressé.

The Witcher 3 amélioré par la communauté ?

« En plus de nos propres développements pour la version nouvelle génération de The Witcher 3 : Wild Hunt pour PS5, Xbox Series S/X et PC, nous sommes en discussion avec plusieurs créateurs de mods intégrés à la version de 2015 », a confirmé CD Projekt Red dans les colonnes de Kotaku le 6 mai. Néanmoins, l’entreprise indique n’avoir encore « rien signé » dans ce sens.

CD Projekt Red aurait tort de tourner le dos à des contributeurs, surtout s’ils ont fait leur preuve auprès des fans. C’est le cas du mod imaginé par Halk Hogan. Disponible sur le portail Nexus Mod, il a été téléchargé plus d’un million de fois. Sa popularité est un gage de qualité pour les développeurs, qui pourraient aussi gagner un temps précieux en profitant du (bon) travail déjà effectué. On espère simplement que les créateurs concernés recevront des récompenses en conséquence (une citation dans les crédits et de l’argent).

La nouvelle version de The Witcher 3 : Wild Hunt a été officialisée en septembre 2020. En plus d’améliorations visuelles, elle s’appuiera sur des temps de chargement plus courts et intègrera les deux extensions du RPG. La mise à niveau sera gratuite pour les propriétaires du jeu original (PS4 vers PS5 et Xbox One vers Xbox Series). Le lancement est attendu pour cette année.

