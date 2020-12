Comme Sony, Microsoft rembourse facilement les joueurs Xbox déçus de Cyberpunk 2077. En revanche, le RPG est toujours disponible sur son Store.

Microsoft a logiquement décidé de suivre la tendance. Face à l’immense déception partagée par de nombreux propriétaires de la PS4, Sony a retiré Cyberpunk 2077 du PlayStation Store et lancé une campagne de remboursement. On attendait l’initiative de Microsoft, qui a annoncé, le 18 décembre 2020, qu’il remboursera lui-aussi les joueurs Xbox insatisfaits.

« Cyberpunk 2077 : pour nous assurer que chacun ait l’expérience attendue sur Xbox, nous modifions notre politique de remboursement pour offrir un remboursement total à celles et ceux qui ont acheté une copie numérique de Cyberpunk 2077 sur le Microsoft Store, jusqu’à nouvel ordre », peut-on lire dans le tweet. En revanche, le RPG de CD Projekt Red reste disponible à l’achat, au prix de 69,99 euros.

Cyberpunk 2077 : To ensure that every player can get the experience they expect on Xbox, we will be expanding our existing refund policy to offer full refunds to anyone who purchased Cyberpunk 2077 digitally from the Microsoft Store, until further notice. https://t.co/04TcniwVzy

— Xbox Support (@XboxSupport) December 18, 2020