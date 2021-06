Alors que CD Projekt Red continue de travailler d'arrache-pied sur Cyberpunk 2077, Adam Kiciński, CEO, estime que le RPG lancé en décembre dernier est désormais dans un état « satisfaisant », d'un point de vue technique. Mais les développeurs comptent ajouter d'autres améliorations.

CD Projekt Red devait vivre une année 2021 pleine de succès avec la sortie, en décembre dernier, de Cyberpunk 2077. Sauf que le blockbuster, attendu de pied ferme par les joueuses et les joueurs, a été lancé dans un état allant du correct (sur un PC puissant) au calamiteux (sur les anciennes consoles). Pour de nombreuses personnes, ce fut la douche froide et, depuis, le studio polonais s’attache à rectifier le tir.

Un peu plus de six mois après, Cyberpunk 2077 afficherait désormais des performances « satisfaisantes » selon Adam Kiciński, CEO de CD Projekt. Dans des propos rapportés par le média polonais TVN24 le 23 juin, il ajoute : « Nous avons aussi travaillé la qualité générale, et nous en sommes très contents. Bien sûr, nous avons retiré des bugs et nous allons continuer de le faire. Avec le temps, nous allons également introduire des améliorations plus générales. »

État vraiment satisfaisant ?

CD Projekt Red peut difficilement affirmer autre chose concernant la situation de Cyberpunk 2077, qui ne peut que s’améliorer à force de déployer des mises à jour empilant les correctifs. On rappelle aussi que le RPG est de nouveau disponible sur le PlayStation Store, alors que Sony s’était permis de le retirer. Toutefois, malgré ce retour important pour l’image de Cyberpunk 2077, la firme nippone déconseille « d’acheter ce jeu pour y jouer sur un système PS4 » en raison de performances qui peuvent toujours s’avérer problématiques.

Si Adam Kiciński met en avant la stabilité technique enfin atteinte par son jeu, cela ne veut pas dire que Cyberpunk 2077 va mieux sur les consoles sorties en 2013 — et qui ne semblent pas parées pour les ambitions du RPG. Dans un tweet publié le 21 juin, Gauthier Andres, ex-journaliste Gamekult reconverti en streamer, indique après avoir rejoué à Cyberpunk 2077 sur PS4 : « Bon le warning PS4 fat de Cyberpunk 2077 est pas volé : non seulement ils ont vidé la ville pour rendre ça jouable, mais en plus c’est toujours pas jouable. » Vous l’aurez compris : pour mieux faire rentrer le jeu sur les anciennes consoles, CD Projekt Red n’a pas hésité à supprimer des éléments essentiels comme le trafic dans les rues. On est loin des promesses initiales, avec une ville bondée et flippante.

On retrouve des retours similaires sur Reddit. Sur le Microsoft Store, il y a toujours la mention suivante : « Il est possible que les joueurs rencontrent des problèmes de performance sur Xbox One tant que le jeu n’aura pas été mis à jour ». La firme de Redmond arrêtera quand même la politique de remboursement exceptionnelle à compter du 6 juillet.

En somme, la donne n’a pas vraiment changé : Cyberpunk 2077 est toujours plus à l’aise sur des plateformes puissantes (Xbox One X, PS4 Pro, PC, Xbox Series S, Xbox Series X et PS5). C’est à se demander, d’ailleurs, pourquoi CD Projekt Red ne propose toujours pas des versions optimisées pour les dernières consoles — lancées un mois avant Cyberpunk 2077. Elles sont normalement attendues d’ici la fin d’année et pourraient être salutaires.

