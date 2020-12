Nouveau rebondissement dans l'affaire Cyberpunk 2077 : Sony a décidé de retirer le jeu de son principal canal de vente et de procéder à un remboursement des joueurs et joueuses trop mécontents.

Face au bad buzz généré par les versions PS4 et Xbox One, Sony a décidé de réagir, quelques jours après la sortie. La multinationale a mis en ligne le 18 décembre 2020 une page intitulée « Remboursements Cyberpunk 2077 » sur laquelle on peut lire : « SIE va également retirer Cyberpunk 2077 du PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre ». Nous avons vérifié : le RPG n’est effectivement plus disponible sur le canal de vente PlayStation. Comme il n’existe pas de version PS5 du jeu (qui tourne mieux sur cette console), toute la communauté en est privée.

Face à la débâcle provoquée par l’état dans lequel est sorti Cyberpunk 2077 sur PS4, CD Projekt Red avait pris la parole pour s’excuser et encourager les joueurs trop déçus à se faire rembourser — selon les conditions choisies par Sony. Or, la firme nippone applique une politique stricte : zéro remboursement possible si le jeu a été téléchargé. Une exception sera faite pour Cyberpunk 2077. « SIE fait tout son possible pour assurer la satisfaction de tous ses clients, c’est pourquoi nous avons décidé d’offrir un remboursement complet à tous les joueurs ayant acheté Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store », indique-t-elle.

À lire : Test de Cyberpunk 2077 : un jeu fabuleux à explorer malgré des opportunités manquées

Cyberpunk 2077 indisponible sur le PlayStation Store

« Une fois que nous aurons vérifié que vous avez bien acheté Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store, nous commencerons le processus de remboursement », précise Sony au-dessus du lien invitant à se connecter pour procéder à une demande. Pour CD Projekt Red, il s’agit d’un véritable coup dur : la PS4 est la console actuelle la plus vendue au monde, avec plus de 110 millions d’unités écoulées. Et, pour Sony, c’est un aveu d’échec sur son processus de certification censé éviter ces camouflets.

« Cette décision a été prise après nos discussions avec SIE concernant un remboursement complet des joueurs ayant acheté Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store et désirant un remboursement pour le moment », commente CD Projekt Red. Celles et ceux qui désirent conserver leur achat pourront toujours y jouer sans problème, tandis que la version PS4 physique de Cyberpunk 2077 ne sera pas retirée des magasins. Tout porte à croire que le retrait du PlayStation Store était une condition pour accepter le remboursement total.

Pour le moment, on ne sait pas quand reviendra Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store. CD Projekt Red a prévu deux grosses mises à jour pour le début d’année prochaine. À noter qu’il est toujours disponible sur le Xbox Store.

Crédit photo de la une : CD Projekt / Capture Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo