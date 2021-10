CD Projekt Red a repoussé les versions PS5 et Xbox Series S/X de Cyberpunk 2077 à l'année prochaine. On rappelle que le jeu de rôle est sorti en décembre 2020 dans un état indécent.

On continuera de parler de Cyberpunk 2077 en 2022 (espérons-le, en bien cette fois). Car une mauvaise nouvelle vient encore de tomber : dans un court communiqué publié sur Twitter le 20 octobre, CD Projekt Red a annoncé que les versions PS5, Xbox Series S et Xbox Series X du RPG ont été repoussées à l’année prochaine. En septembre dernier, le studio polonais les promettait encore pour fin 2021.

CD Projekt Red espère désormais lancer les portages PS5, Xbox Series S et Xbox Series X de Cyberpunk 2077 au cours du premier trimestre de l’année 2022. Conséquence de ce décalage : les moutures nouvelle génération de The Witcher 3 : Wild Hunt glissent au trimestre suivant. « On s’excuse pour l’attente prolongée, mais nous tenons à faire les choses bien », confie l’entreprise, consciente d’être attendue au tournant.

Le sketch Cyberpunk 2077 se poursuit

Pour rappel, Cyberpunk 2077 est sorti en décembre 2020 avec d’immenses promesses et un engouement vite entachés par un lancement chaotique. CD Projekt Red avait effectivement caché que son RPG affichait un rendu déplorable sur les consoles les plus anciennes (PS4 et Xbox One). Cette situation s’est terminée en fiasco : des campagnes de remboursement ont été mises en place et Sony a carrément retiré Cyberpunk 2077 de son PlayStation Store (il est revenu il y a quelques mois).

Depuis cette sortie couronnée de succès malgré tout, CD Projekt Red tente coûte que coûte de rectifier le tir, multipliant les mises à jour bourrées de correctifs. Il s’agit d’un chantier colossal qui, visiblement, prend plus de temps que prévu. Le retard accumulé par les versions PS5, Xbox Series S et Xbox Series X en est la preuve. Et c’est dommage pour les joueuses et les joueurs puisque lesdites versions pourraient permettre à Cyberpunk 2077 de montrer enfin un visage à la hauteur des espérances (comme c’est le cas sur des PC puissants). En ce sens, elles représentent un salut pour le jeu vidéo ambitieux.

« Les utilisateurs ont toujours des problèmes de performances avec ce jeu. Nous vous déconseillons d’acheter ce jeu pour y jouer sur un système PS4 », affiche toujours Sony sur son PlayStation Store. La multinationale japonaise recommande de jouer sur PS4 Pro ou PS5 (grâce à la rétrocompatibilité). Une mention similaire est indiquée sur le Xbox Store : « Les utilisateurs jouant à ce jeu sur Xbox One première génération peuvent rencontrer des problèmes de performance. » Deux preuves que, à quelques semaines de son premier anniversaire, Cyberpunk 2077 continue d’être un immense rendez-vous manqué.

Derrière cette décision, il faut comprendre que CD Projekt Red, qui a reçu plusieurs critiques légitimes, ne veut plus se tromper. Cette absence de droit à l’erreur pousse les développeurs à ne prendre aucun risque. C’est louable. Mais cela peut aussi se retourner contre eux : après autant d’attente, Cyberpunk 2077 devra être irréprochable. Rendez-vous en 2022 pour la rédemption… ou la catastrophe.

