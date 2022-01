Sur son blog, Sony dévoile la liste des jeux PS4, PS5 et PS VR les plus populaires dans le monde. En Europe, le classement ressemble à celui des années précédentes.

Tous les ans, le classement des jeux vidéo les plus vendus dans le monde est dominé par les mêmes licences. En 2021, année d’éclosion de la next-gen (malgré des pénuries et de nombreux reports), c’est encore une fois FIFA qui termine à la première place. Sur son blog, Sony a dévoilé le 12 janvier 2022 la liste des jeux les plus populaires en Amérique du Nord et en Europe. Les nouveautés ne sont pas vraiment à l’honneur.

PS5 PS4 #1 FIFA 22 FIFA 22 #2 Call of Duty : Vanguard Grand Theft Auto V #3 FIFA 21 Minecraft #4 Spider-Man : Miles Morales FIFA 21 #5 Battlefield 2042 Call of Duty : Black Ops Cold War #6 Among Us The Crew 2 #7 Kena : Bridge of Spirits Red Dead Redemption 2 #8 Far Cry 6 The Witcher 3 : Wild Hunt #9 It Takes Two Call of Duty : Vanguard #10 Assassin’s Creed Valhalla The Forest Classements européens des jeux les plus téléchargés sur PlayStation

FIFA, Call of Duty et GTA V

En Europe, sur PS4 et sur PS5, FIFA 22 a été le jeu le plus téléchargé en 2021 malgré sa sortie tardive (le 26 septembre). Ironiquement, FIFA 21 est lui aussi dans le classement, à la troisième place sur PS5 et à la quatrième sur PS4. L’année dernière aussi, le jeu de simulation de football d’EA Sports était arrivé à la première place.

Autre présence improbable, Grand Theft Auto V, sorti en 2013, est le jeu PS4 le plus téléchargé en 2021. Son remaster pour la PS5, qui devrait sortir en 2022, rencontrera probablement un immense succès dans les prochains mois.

En Amérique, où le football n’est pas aussi populaire, on remarque des tendances similaires. NBA 2K22, jeu de basket, occupe la première place sur PS5. Grand Theft Auto V est le grand gagnant sur PS4. Seul Spider-Man Miles Morales arrive vraiment à se distinguer parmi les nouveautés. Ratchet & Clank Rift Apart, premier vrai jeu next-gen de la PS5, n’arrive qu’à la 14e place. Moralité, les jeux les plus ambitieux ne sont pas ceux qui intéressent le plus.