Vendu ouvertement comme un hommage à Shadow of the Colossus, Praey for the Gods a oublié que le gameplay de son illustre ancêtre était perfectible.

La jeune héroïne se réveille dans un temple vide, et ce n’est pas la première fois. Devant elle, une fresque montre des formes de visages étranges ; une s’estompe pendant qu’une autre s’illumine. Dehors, il fait un froid glacial et un immense trait de lumière déchire le ciel. Il semble indiquer une direction à suivre. Mais ce n’est pas une lueur d’espoir : au point de chute se trouve un immense colosse qu’il faudra terrasser. Avant de passer au suivant, jusqu’au dénouement.

En lisant cette description, certains se remémoreront Shadow of the Colossus, chef-d’œuvre trop ambitieux pour les frêles épaules de la PlayStation 2 (et qui a eu droit à un remake flamboyant sur PlayStation 4). Praey for the Gods est un projet de longue date qui est passé par la case Kickstarter, où il a récolté plus de 500 000 dollars auprès 15 000 soutiens. Il a aussi eu droit à un accès anticipé, avant d’être finalement disponible en version 1.0 depuis le 14 décembre sur PS4, PS5, Xbox et PC.

Oh le gros asticot que voilà. // Source : Capture PS5

Praey for the Gods a oublié le gameplay perfectible de Shadow of the Colossus

Dans la description accessible sur la page Kickstarter, les développeurs assument pleinement cette ressemblance à Shadow of the Colossus, cité parmi les nombreuses sources d’inspiration. L’objectif est résolument le même : dans un monde mystérieux, ici à la fibre mythologie nordique, une héroïne doit combattre d’immenses créatures. Les affrontements sont déséquilibrés, mais les ennemis, si impressionnants soient-ils, disposent de points faibles. Surtout, ils se laissent grimper dessus, permettant de révéler ces faiblesses et y avoir accès. Pour triompher, il faut donc éviter les coups, très souvent mortels, et trouver un moyen de se rapprocher de ces Dieux à quelques encablures de choir une bonne fois pour toutes.

Un gameplay loin d’être irréprochable

Les combats s’avèrent aussi rares qu’épiques, puisqu’il est grisant de mettre à genou un géant qui, de prime abord, effraie. Néanmoins, Praey for the Gods ne retrouve pas le souffle poétique de Shadow of the Colossus, qui faisait presque regretter d’occire ses colosses. Cette portée émotionnelle moindre est certainement liée au fait que le studio No Matter Studios a un peu trop confondu hommage et copie carbone. Certaines mécaniques et la plupart des design de boss sont repris tels quels, jusqu’à pousser le concept de la ressemblance un peu trop loin. On aurait un peu plus apprécié l’exercice si le studio avait à minima modernisé un gameplay loin d’être irréprochable.

La mort d’un boss :