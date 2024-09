Lecture Zen Résumer l'article

Après la saga Rebel Moon, le réalisateur Zack Snyder (Justice League) poursuit sa collaboration avec Netflix, cette fois avec une série animée très attendue : Twilight of the Gods. Date de sortie, intrigue, bande-annonce, casting… Voici tout ce que l’on sait sur cette épopée sanglante, inspirée par la mythologie nordique.

Rebel Moon devait permettre la renaissance de Zack Snyder et l’imposer à nouveau comme un cinéaste incontournable. Mais la saga de films a malheureusement été synonyme de flop total. Pour autant, le réalisateur de 300, de Justice League et d’Army of the Dead n’a pas dit son dernier mot. En cette rentrée 2024, il pourrait ainsi revenir en force avec Twilight of the Gods, une série animée brutale, aux accents nordiques. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette production épique.

Quand sort Twilight of the Gods sur Netflix ?

La série de Zack Snyder sortira en intégralité le 19 septembre 2024 sur Netflix.

Combien d’épisodes sont prévus pour cette série de Zack Snyder ?

La saison 1 de Twilight of the Gods contiendra 8 épisodes, qui sortiront en une seule salve sur Netflix.

Quelle sera l’intrigue de Twilight of the Gods ?

« Je ne crains nul dieu ! » À mi-chemin entre Kill Bill et Thor, Twilight of the Gods se concentrera sur Leif et Sigrid, deux guerriers amoureux qui décident de se marier. Sauf que leur union déchaîne la colère des dieux, et notamment celle de Thor, qui massacre leurs proches. Le couple va alors s’allier à Loki, pour se venger du dieu du tonnerre, qui leur a tout volé.

Les dieux seront terrifiants dans Twilight of the Gods // Source : Netflix

Puisant allégrement dans la mythologie nordique, Twilight of the Gods s’annonce comme une épopée épique, avec de nombreuses batailles sanglantes à la clé, et même quelques dragons pour pointer le bout de leur nez.

Qui a créé l’animé Twilight of the Gods ?

Au vu de la bande-annonce, l’animation en 2D semble sublime, oscillant entre séquences magiques au cœur du grand froid et combats acharnés, dans lesquels les effusions de sang sont reines.

Pourtant, toute cette esthétique a été imaginée par un studio inattendu : Xilam animation, que l’on connaît davantage pour son travail sur des œuvres pour enfants comme Les Zinzins de l’espace ou Oggy et les cafards. Twilight of the Gods va donc prouver une nouvelle fois le talent des animateurs français, après les graphismes somptueux de Fortiche, pour la série Arcane.

Zack Snyder les accompagne à la réalisation du premier et du dernier épisode, ainsi qu’à la co-création, avec Jay Oliva, de ce mélange des genres plutôt improbable. Du côté de la musique, un autre nom prestigieux sera de la partie : Hans Zimmer, que l’on connaît notamment pour les partitions d’Inception ou de Gladiator.

Prêts pour la bagarre ? // Source : Netflix

Quel sera le casting de cette série épique ?

La distribution sera tout aussi renommée du côté du doublage, puisque de nombreux comédiens très connus prêteront leur voix aux personnages de Twilight of the Gods. Si le casting de la version française est pour le moment inconnu, en version originale, on peut notamment compter sur la présence de :

