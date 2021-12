Sommaire Design

La marque new-yorkaise Master & Dynamic, spécialisée dans les produits audio haut de gamme, se lance sur le marché du gaming avec le casque MG20. Très cher, il est destiné aux propriétaires d’une PS5.

Chez Numerama, on adore la marque Master & Dynamic, dont le positionnement haut de gamme permet d’offrir un catalogue de produits certes chers, mais terriblement réussis. On a ainsi beaucoup aimé les écouteurs MW07 ou encore le MW65, un casque sans fil pourvu d’une réduction de bruit active.

Avec le modèle MG20, Master & Dynamic vise un autre public : les gamers, avec une solution audio pensée pour les (rares) propriétaires d’une PlayStation 5. L’idée ? Les convaincre qu’il peut être pertinent de dépenser 449 € — soit plus ou moins le prix de la console — dans un casque, quand Sony vend le sien sous la barre des 100 € (le Pulse 3D, à l’aspect cheap). Une fois encore, Master & Dynamic choisit le design comme principal argument.

Le casque Master & Dynamic MG20 dans son packaging. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Un casque hyper joli

Master & Dynamic est une marque qui sait soigner les détails. Et il n’y a rien de plus logique, au regard de la grille tarifaire affichée sur le site internet. À 449 €, le MG20 se doit d’être irréprochable en matière de finitions et de design. Comme attendu, c’est le cas. On commencera par louer le fait que le MG20 ne ressemble pas du tout à un casque gaming, au sens strict du terme. Oubliez les lignes trop sculptées, les illuminations hors propos ou encore l’aspect rustre, ici, c’est le raffinement qui prime.

Il en résulte un très joli casque qu’on a aussi envie de porter à l’extérieur de chez soi (le microphone, fourni dans la boîte, est détachable). Il assume ses vertus acoustiques en laissant apparaître ses drivers de 50 mm en Beryllium — quand on se penche pour regarder à l’intérieur des oreillettes.

On vous défie de trouver un casque gaming plus élégant

Magnésium, aluminium, cuir d’agneau (qui sent très, très bon), Alcantara, rembourrage discret, forme minimaliste… Tous ces éléments assemblés transforment le MG20 en un produit très agréable à regarder. À tel point qu’on vous défie de trouver un casque gaming plus élégant. Il n’y a sans doute que le Beoplay Portal commercialisé par Bang & Olufsen — pensé pour les joueurs et joueuses Xbox — pour rivaliser en termes d’accessoires premium à associer à sa console de jeux vidéo. Dès lors, le MG20 est le prolongement du catalogue imaginé par Master & Dynamic, constructeur qui fait du design une priorité. Si vous n’y êtes pas du tout sensible, le tarif du casque sera d’autant plus difficile à justifier.

Outre le microphone détachable (sachant que le casque en intègre un lui aussi), Master & Dynamic fournit plusieurs accessoires dans la boîte du MG20 : une clé USB pour une communication faible latence, une pochette de transport (attention, elle est souple), une bonnette, un câble de rechargement (USB-C vers USB-A), un câble audio (USB-C vers Jack, pour une connexion physique) et un adaptateur (pour profiter du microphone sur PC). En somme, Master & Dynamic se montre plutôt très généreux, avec un packaging à la hauteur de la somme dépensée (c’est important).

À noter que le MG20 est disponible en blanc — pour se marier idéalement à la couleur de la PS5 — et en noir — pour le moment où Sony se décidera enfin à lancer un modèle noir (ou des plaques, à défaut).

L’intérieur d’une oreillette du casque Master & Dynamic MG20. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Polyvalent, mais pas trop

Pour connecter le MG20 à sa PlayStation 5 (ou à son PC), rien de plus simple : on branche la clé USB fournie, on appuie sur le bouton arborant le symbole Bluetooth et on attend quelques secondes que la relation entre les deux appareils opère. Il est également possible de connecter le MG20 à son smartphone ou à sa tablette, directement depuis les paramètres Bluetooth (il peut d’ailleurs se connecter au dongle USB et à un appareil Bluetooth en même temps).

Il y a une application compagnon, baptisée M&D Connect, pour avoir accès à quelques paramètres — comme l’égaliseur (modification du profil sonore) ou l’extinction automatique (quand le casque n’est pas porté).

Le MG20 est équipé de plusieurs boutons physiques très pratiques quand on est plongé dans une partie. On trouve :

Une molette pour gérer le volume du microphone sur l’oreillette gauche (appuyer dessus le coupera) ;

Une molette pour gérer le volume sur l’oreillette droite ;

Un bouton multifonction sur l’oreillette droite (exemple : un clic pour mettre sur pause) ;

Un bouton pour passer en 7.1 sur l’oreillette gauche.

Master & Dynamic fait donc fi des commandes tactiles programmables, une fonctionnalité pourtant à la mode sur le segment audio. La firme préfère faire confiance à des boutons physiques, qui offrent davantage de confiance. En revanche, l’idée d’associer l’allumage et la communication Bluetooth sur un même bouton n’est vraiment pas ergonomique (on ne sait jamais si on éteint/allume le casque, ou si on active la connexion).

Le confort par la légèreté

Les matériaux choisis par Master & Dynamic ne sont pas là uniquement pour faire joli. Ils permettent aussi à l’entreprise de proposer un casque léger, dont le poids n’excède pas les 322 grammes (avec le microphone). Notre crâne l’en remercie et c’était de toute façon un critère à respecter pour les ingénieurs. Un casque gaming doit pouvoir être porté pendant très longtemps sans craindre l’apparition d’une gêne.

Le poids se répartit de manière idéale sur le sommet de la tête, sachant que Master & Dynamic estime que le rembourrage est pensé pour offrir de plus en plus de confort (à force d’épouser la morphologie de l’utilisatrice ou de l’utilisateur). En outre, on peut souligner une bonne flexibilité des oreillettes, soutenues par un arceau qui coulisse très facilement.

Attention, quand même, les oreillettes — à mémoire de forme et qu’on peut changer si on le souhaite — sont relativement étroites. Ce choix permet au MG20 d’englober vraiment les oreilles (un gros plus pour l’isolation passive), ce qui pourrait ne pas convenir à tout le monde.