Vous cherchez un casque, une paire d'écouteurs, une enceinte ou une barre de son à offrir à Noël ? Voici nos recommandations, toutes testées et approuvées.

Le rayon audio est une mine d’or pour celles et ceux qui cherchent un cadeau à offrir à Noël. Néanmoins, il y a tant de références disponibles qu’on peut très facilement s’y perdre. Dans ce guide d’achat, vous trouverez les meilleurs représentants dans leur catégorie : casque, écouteurs, barre de son, enceinte… Il n’y a que des objets pensés pour vous offrir une très, très bonne restitution sonore.

Des écouteurs pour un fan d’Apple : les AirPods Pro

On a tous ce ou cette fan aveugle d’Apple dans notre cercle de proches (c’est peut-être vous, on ne vous jugera pas). Cette personne est-elle vraiment aussi bien équipée qu’elle le prétend ? A-t-elle déjà troqué ses AirPods première génération pour la version Pro, bien meilleure ? Si ce n’est pas le cas, vous allez en faire la plus heureuse des personnes en lui offrant une paire d’AirPods Pro à moins de 250 €. À noter qu’ils ont gagné un boîtier compatible MagSafe en 2021, ce qui ira très bien avec le chargeur idoine.

Des écouteurs qui ne vous ruineront pas (mais sont excellents) : les Nothing Ear(1)

Nothing est une nouvelle marque signée Carl Pei, l’homme qui a co-fondé OnePlus. Pour son premier produit, cette startup mise sur des écouteurs qui se distinguent par un design translucide. Derrière cette esthétique très réussie, les Ear(1) s’appuient sur une fiche technique bien remplie : réduction de bruit active, application compagnon, boîtier compatible avec la recharge sans fil, commandes tactiles bien intégrées… Le tout pour un prix inférieur à 100 €. Si la restitution sonore n’est pas aussi précise que les références du marché, elle est suffisamment convaincante pour contenter un maximum de personnes. Surtout à ce tarif.

Un casque universel : le Sony WH-1000XM4

En 2021, le meilleur casque sans fil équipé de réduction de bruit active a un nom compliqué à prononcer : il s’appelle le WH-1000XM4, est conçu par Sony et est vendu moins de 350 €. Il s’appuie sur le savoir-faire de la multinationale japonaise en matière de technologies de pointe. Par conséquent, il est équipé de plusieurs fonctionnalités très pratiques et convaincantes à l’usage, dans un design simpliste, certes, mais robuste et confortable (grâce à un poids maîtrisé, par exemple). Surtout, la réduction de bruit est la meilleure du marché : elle permet vraiment de s’isoler des sons extérieurs.

Un casque gaming pour aller avec la PS5 que vous aurez peut-être un jour : SteelSeries Arctis 7

SteelSeries est une marque reconnue sur le segment des casques de gaming. L’Arctis 7 (à moins de 150 €) compatible avec de multiples appareils (attention à bien choisir la version quand même), offre une connexion sans fil très stable. Surtout, il réussit à proposer une excellente restitution audio, avec une immersion à 360 degrés (bon point : il fonctionne avec la technologie Tempest 3D AudioTech de la PlayStation 5). Ce qui le distingue de ses concurrents est sans aucun doute la qualité ultra reconnue de son micro : il offre une très bonne captation dans toutes les circonstances. En résumé, il s’avère parfait pour ne pas perdre pied quand on enchaîne les frags dans le dernier Call of Duty.

Un casque pour un fan d’Apple (si vous avez de l’argent) : les AirPods Max

Vous voulez frapper encore plus fort ? Pourquoi ne pas craquer votre PEL et mettre toutes vos précieuses économies dans l’acquisition d’un casque AirPods Max à offrir. Avec ça, vous devriez décrocher sans mal la palme du cadeau le plus réussi. Si les AirPods Max valent plus de 600 €, c’est en effet qu’ils ont bien des qualités, notamment un confort irréprochable, des finitions premium, une ergonomie au top et un rendu acoustique inouï. À noter que l’on fréquemment les dénicher aux alentours des 500 €.

Une enceinte portable pour danser la cucaracha après quelques coupes : la Sonos Move

La soirée de Noël peut vite s’animer avec une musique bien choisie pour faire danser des convives. Et pour une ambiance du tonnerre, il vaut mieux être équipé d’une bonne enceinte portable. Sur le segment, il est difficile de trouver mieux que la Sonos Move (à moins de 400 €), qui assure un rendu audio bluffant dans un format qu’on peut transporter assez facilement. En somme, vous pourrez déplacer la Move dans toutes vos pièces pour que la musique vous suive partout. Enfin, l’écosystème Sonos, fermé mais simple à utiliser, permet de faire évoluer son système en ajoutant d’autres produits.

Une enceinte mini et mimi : le HomePod mini

Il est difficile de ne pas craquer quand on regarde un HomePod mini, petite boule conçue par Apple pour sonoriser une pièce. Malgré sa taille, le HomePod mini (disponible à moins de 100 €) assure de belles prestations. Il peut s’intégrer absolument partout, et se faire oublier jusqu’au moment où il fait vibrer ses haut-parleurs. Il est bien évidemment compatible avec la commande ‘Dis Siri’ pour le piloter sans rien toucher. En prime, le HomePod mini est désormais disponible en cinq coloris : noir, blanc, jaune, orange et bleu. De quoi s’adapter à un maximum d’intérieurs bien décorés.

Une barre de son au rapport qualité/prix idéal : la Sonos Beam 2

Les télévisions offrent rarement un spectacle audio à la hauteur de l’image qu’elles diffusent. C’est souvent un point délaissé par les constructeurs, qui préfèrent miser sur la partie visuelle (et vendre des produits à côté pour améliorer le son). Dès lors, associer une barre de son à un téléviseur est une bonne solution pour mieux s’immerger dans ses films et séries, sans tomber dans la configuration archi complexe (il y a beaucoup de câbles à gérer avec un vrai home cinéma). Si on devait choisir une barre de son abordable et performante, on choisirait la Sonos Beam 2 (à moins de 500 €). Non seulement elle est simple à utiliser, mais elle est compatible avec les formats les plus récents (comme le Dolby Atmos). En prime, vous pourrez diffuser de la musique.