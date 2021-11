La série Hawkeye de Marvel est disponible en France : vous pouvez la regarder légalement sur Disney+, avec un abonnement à part, ou bien inclus dans celui de Canal+ ou d'un fournisseur d'accès à internet. Il n'y a malheureusement plus de semaine d'essai gratuite.

Si vous aimez Noël et vous aimez les Marvel, vous apprécierez sûrement la série Hawkeye qui a débuté ce mercredi 24 novembre 2021.

Il s’agit d’une exclusivité de Disney+, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) disponible dans de nombreux pays dans le monde, dont la France depuis avril 2020. Cela signifie donc que la seule manière de voir la série légalement est de passer par un abonnement Disney+. Mais en France, ce service est inclus dans plusieurs offres.

Comme toutes ses séries originales (WandaVision, Falcon et le Soldat de L’hiver, Loki), Disney+ diffusera un épisode de Hawkeye par semaine à compter du 31 novembre, soit tous les mercredis à 9h01 en France.

Ce n’est que pour le lancement de la série que la plateforme a mis en ligne, ce 24 novembre, exceptionnellement deux épisodes, afin de donner un peu de matière aux fans et les convaincre d’y revenir.

Malheureusement, Disney+ ne propose plus de semaine d’essai gratuite depuis l’an dernier : il faudra payer dès le premier jour pour tester le service.

Comment regarder Hawkeye ?

En passant par Disney+

L’abonnement Disney+ est proposé à 8,99 euros par mois ou 89,99 euros à l’année (soit -15 %), sans engagement. Le prix a augmenté l’an dernier pour correspondre à l’arrivée de la catégorie Star, une section qui contient de très nombreuses séries de qualité, qui a bien permis à Disney de gonfler son catalogue.

En passant par Canal+

Il y a plusieurs offres de Canal+ qui intègrent Disney+. Le premier prix commence à 20,99 euros par mois : on y trouve Disney+ avec Canal+ à ce prix réduit pendant 12 mois, puis l’abonnement passera à 24,99 euros, ce qui reste correct. Sinon, il y a l’abonnement Ciné/séries, qui coûte 34,99 euros par mois, mais inclut beaucoup de plateformes (Netflix, OCS, Starz, Canal+ Série et Disney+).

Avec un opérateur (Free, Orange)

Disney+ est aussi sur certaines box TV de fournisseurs d’accès à Internet, comme Orange sur des forfaits fibre et ADSL via la chaîne 68, où il est possible directement de s’inscrire. Du côté de Free, l’abonnement à Disney+ est directement lié aussi à ses abonnements ADSL ou fibre : avec la Freebox Pop par exemple (29,99€ par mois pour la première année), un abonnement Disney+ est offert pendant 6 mois. Pareil avec la Freebox Delta (39,99€ par mois).

Certains liens ce cet article sont affiliés. Ils ne remettent pas en cause notre liberté éditoriale. On vous explique tout ici.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Crédit photo de la une : Disney+ Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo