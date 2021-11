Mario Kart Live, jeu vidéo qui permet de jouer aux célèbres courses de Nintendo dans la vraie vie, a reçu une mise à jour ajoutant une fonctionnalité intéressante. Elle intègre la possibilité de jouer à deux sur un même écran.

Imaginé par Nintendo, Mario Kart Live : Home Circuit est un jeu vidéo Switch qui permet de jouer à Mario Kart dans la vraie vie. Le principe est simple : on crée un circuit dans son salon et on fait avancer un jouet en forme de voiture pilotée par Mario ou Luigi depuis l’écran de sa Switch (on voit grâce à une caméra). L’expérience, en plus de plaire aux chats (qui courent après le kart), est intéressante. Toutefois, elle peut s’avérer coûteuse — surtout pour qui aimerait jouer à plusieurs.

Fort heureusement, Nintendo a mis à jour Mario Kart Live : Home Circuit pour abattre la barrière financière qui se dressait devant celles et ceux qui voulaient en profiter entre amis. La version 2.0, présentée dans une vidéo publiée sur YouTube le 18 novembre, intègre ainsi la possibilité de lier deux karts à une même Switch, dans le but de jouer en duo sur un même écran.

Nintendo baisse le tarif du jeu à plusieurs sur Mario Kart Live : Home Circuit

Auparavant, pour jouer à deux à Mario Kart Live : Home Circuit, il fallait que chacun des joueurs ait sa propre Nintendo Switch — en plus de son propre Kart (vendu un peu moins de 100 €). Cela constituait un sacré obstacle pour qui voulait organiser une partie à deux sur le pouce — alors que la saga Mario Kart est célèbre pour sa convivialité et son accessibilité. Aujourd’hui, l’expérience coûte encore très cher — il faut toujours deux karts — mais la facture est moins élevée (elle est presque divisée par deux).

La mouture 2.0 de Mario Kart Live : Home Circuit propose par ailleurs un mode de jeu inédit, là encore axé sur le multijoueur. Baptisé relais, il permet, comme son nom l’indique, de disputer une course à plusieurs (2,3 ou 4 participants) en se passant le flambeau à des moments clés. Ici, le but est une fois encore d’alléger la facture : vous n’aurez plus besoin que d’un seul kart pour en profiter — ce qui facilitera d’autant plus les parties entre amis. En revanche, il faudra un Joy-Con par personne (le relais n’est pas physique).

On récapitule sur le jeu à plusieurs dans Mario Kart Live : Home Circuit :

Mode à deux (local) Mode à deux (écran partagé) Mode Relais Nombre de Switch 2 1 1 Nombre de karts 2 2 1 Nombre de Joy-Con 4 2 2, 3 ou 4 Coût Environ 800 € Environ 400 € Environ 400 €

