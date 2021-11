Un simple emballage montre un méchant potentiel de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Le prochain film Marvel Doctor Strange est prévu pour mai 2022. Mis à part que les héros et héroïnes ont cassé le multivers — l’ensemble des univers parallèles Marvel — et qu’il va falloir réparer ce grand chaos, on ne sait pas grand-chose du scénario.

Qui pourrait donc être le grand méchant ? Un jouet vient peut-être de vendre la mèche.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers. Enfin, probablement.

Spoilers : qui pourrait être le méchant du prochain Doctor Strange ?

Le fameux jouet de la discorde est un puzzle d’ores et déjà disponible dans plusieurs boutiques américaines. On y voit, sur l’emballage, que Doctor Strange y affronte un gigantesque monstre vert, une sorte de cyclope. Il s’agit très probablement de Shuma-Gorath, un méchant bien connu des lecteurs et lectrices de comics depuis les années 1970, mais qui n’a jamais été introduit à l’écran pour l’instant.

Esthétiquement, ce gigantesque poulpe vert ressemble à un mélange entre Cthulhu et Bob de Monstres & Cie. Dans l’univers Marvel, il est un démon et fait partie des Grands Anciens, des dieux qui ont régné sur Terre il y a des millions d’années. Il est donc évidemment très puissant, et son pouvoir s’étend à travers des centaines d’univers parallèles.

On sait que Doctor Strange devra affronter des forces extrêmement puissantes dans ce nouveau film et une rencontre avec Shuma-Gorath serait donc plutôt cohérente. Mais ce n’est pas forcément le grand méchant : plus probablement, il s’agit de l’une des entités qui seront libérées dans le chaos d’un multivers déréglé. Il y aura sûrement plusieurs monstres à affronter.

