La version de Cyberpunk 2077 pour PS5 et Xbox Series X doit toujours sortir cette année. Même chose pour The Witcher 3.

On le savait depuis le mois d’avril 2020 : le studio polonais CD Projekt Red, à qui l’on doit The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, souhaite proposer ses titres phares sur les consoles de nouvelle génération que sont la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Ce qui demeurait encore une inconnue, néanmoins, c’était la date de sortie. On a désormais une fenêtre de tir : ce sera d’ici la fin de l’année 2021.

La société a en effet partagé un document PDF ce 1er septembre, à l’occasion d’un bilan sur le premier semestre 2021. Il y est confirmé que Cyberpunk 2077, qui est aujourd’hui la grosse licence du studio polonais, débarquera sur les consoles de Sony et Microsoft d’ici quatre mois, au maximum. Ce sera aussi durant cette période que sera achevé le portage de The Witcher 3 sur ces machines.

Ne pas répéter le même scénario qu’avec la PS4

Inévitablement, se posera la question parmi les joueurs et les joueuses de savoir si CD Projekt Red parviendra à tenir ses délais. Cyberpunk 2077 a connu un développement chaotique et très difficile pour les équipes, compte tenu de l’immensité du chantier vidéoludique. Son lancement a été repoussé à plusieurs reprises et, malgré cela, le jeu n’avait pas la qualité attendue à la sortie.

Sur console, Cyberpunk 2077 a connu un démarrage désastreux, la faute à un portage bâclé et incapable de réussir à faire en sorte que les exigences techniques du jeu vidéo correspondent aux performances de la PlayStation 4. Pour avoir une idée de l’ampleur du désastre, Sony a même décidé de retirer le jeu de sa boutique en ligne. Ce n’est que tout récemment qu’il est revenu.

La PS5 et la Xbox Series X sont des consoles nettement plus puissantes que leurs aînées (Sony recommande au minimum de jouer à Cyberpunk 2077 avec la PS4 Pro et affiche un avertissement sur la page du titre, ce qui est exceptionnel et révélateur de la situation) et devraient offrir une expérience vidéoludique bien plus plaisante. D’autant que, depuis la sortie du jeu, plusieurs patchs ont été déployés.

Aujourd’hui, le studio considère que la qualité du titre a atteint un niveau satisfaisant et qu’il peut désormais se concentrer sur l’avenir du jeu, au lieu de rafistoler l’existant — qui a été malgré tout un immense succès commercial, malgré les remboursements pour les joueurs déçus. Toute la question est de savoir si le studio sera en mesure de redorer son image : l’aide de la communauté pourrait être décisive.

